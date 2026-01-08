Pedro Sánchez garantizó la ayuda de España a Venezuela y se suma a Brasil

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez , afirmó que España respaldará una transición democrática en Venezuela y sostuvo que el futuro del país sudamericano debe ser decidido exclusivamente por sus ciudadanos, sin injerencias externas, haciendo referencia a los Estados Unidos .

Las declaraciones tuvieron lugar durante la inauguración de la reunión anual de embajadores españoles, celebrada en Madrid, en la que se definieron los ejes de la política exterior.

Fue allí que Sánchez señaló que España actuará de forma activa para facilitar una salida democrática en Venezuela , con base en su experiencia histórica en procesos de transición. Subrayó que la postura del Gobierno será clara frente a cualquier intento de injerencia por parte de actores externos, haciendo referencia directa a la reciente intervención militar de Estados Unidos en territorio venezolano.

En suma, el mandatario calificó la acción militar estadounidense como una violación del Derecho Internacional y afirmó que genera un horizonte de incertidumbre para América Latina y el Caribe. Enseguida, agregó que este tipo de actuaciones representan un precedente peligroso para la paz y la seguridad global, y sostuvo que deben ser rechazadas sin ambigüedades.

“Quienes tienen que decidir el futuro de Venezuela son los venezolanos”, dijo el jefe del Ejecutivo, al tiempo que garantizó que España apoyará ese proceso “cuando esa transición se ponga en marcha”. También enfatizó que “la respuesta a la ilegitimidad no puede ser cometer una ilegalidad”, en referencia a la intervención extranjera como reacción al proceso electoral venezolano.

Durante su intervención, Sánchez reiteró que la comunidad internacional no debe actuar con “tibiezas ni medias tintas” ante lo que calificó como una ruptura del marco jurídico internacional. En ese sentido, recordó que España ya había rechazado la legitimidad de las elecciones presidenciales celebradas en Venezuela el 28 de julio de 2024, en las que fue proclamado vencedor Nicolás Maduro.

El apoyo de Brasil a Venezuela

El Gobierno de Brasil confirmó esta semana que reconoce a la vicepresidenta Delcy Rodríguez como la "presidenta interina" de Venezuela. La postura oficial fue comunicada por la embajadora Maria Laura da Rocha, número dos de la Cancillería brasileña, tras concluir la segunda reunión del gabinete de crisis convocado en Brasilia.

Por su parte, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva utilizó sus redes sociales para condenar de forma categórica la incursión militar estadounidense y el posterior arresto de Maduro, quien es acusado por la administración de Donald Trump de liderar el cartel de narcoterrorismo "Los Soles".

Aunque evitó mencionar explícitamente a Trump o a la Casa Blanca, el mandatario brasileño calificó el bombardeo y la captura como una "línea inaceptable" que vulnera la soberanía regional. “Estos actos representan una grave afrenta y sientan un precedente extremadamente peligroso para la comunidad internacional”, advirtió Lula, quien hasta el momento había insistido en una salida negociada y diplomática para la crisis chavista.