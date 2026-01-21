Pedro Castillo pidió la destitución y encarcelamiento del presidente interino de Perú, José Jerí

El expresidente de Perú Pedro Castillo (2021-2022), quien cumple una condena de más de 11 años por el intento de golpe de Estado que puso fin a su mandato, aseguró este miércoles que el actual presidente interino, José Jerí , “tiene que ser censurado, vacado (destituido) y encarcelado de inmediato”.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X, desde donde suele pronunciarse desde la cárcel, Castillo afirmó que “su incapacidad moral para ejercer el cargo de presidente de la República encargado, es notoria e indignante”, tras las revelaciones periodísticas sobre reuniones semiclandestinas entre Jerí y un empresario chino.

“No puede estar un día más al frente de un país que eligió a un presidente por voluntad popular y, a favor de quién, las mayorías populares, siguen luchando por su libertad y restitución”, agregó el exmandatario, recluido en la prisión de Barbadillo, conocida como la cárcel para presidentes de Perú.

Castillo rechazó que se compare la situación de Jerí con la suya, por las reuniones también semisecretas que mantuvo cuando era presidente fuera del Palacio de Gobierno. En ese marco, citó declaraciones del actual mandatario, quien había dicho: “Yo soy abogado, conozco las leyes, no soy profesor”, en referencia al exjefe de Estado.

La derecha y el fujimorismo pretenden hacer lo imposible para darle continuidad a su régimen golpista, corrupto y asesino. Primero fue con Dina Boluarte, ahora con José Jerí y, si, este último, resulta censurado, vacado o renuncia, indudablemente, seguirán sosteniendo a… pic.twitter.com/bPkYW24da1

En respuesta, Castillo sostuvo que “Jerí es un mal abogado y pésimo presidente encargado que solo busca satisfacer los oscuro intereses de las mafias que lo patrocinan y blindan en contra del bienestar de la población”. Además, enfatizó: “José Jerí jamás podrá compararse conmigo, ni como ciudadano, ni como profesional ni como presidente. Yo soy un maestro de verdad y soy un presidente elegido constitucionalmente por el pueblo”.

Las reuniones de José Jerí que desataron la polémica

José Jerí, quien cumplió recientemente cien días de gestión tras reemplazar de manera transitoria a la destituida Dina Boluarte (2022-2025), quedó envuelto en la controversia luego de revelarse encuentros con el empresario chino Zhihua “Johnny” Yang. El 26 de diciembre, el mandatario acudió encapuchado, junto a su ministro del Interior, Vicente Tiburcio, a un restaurante de comida tusán propiedad de Yang.

jerí sospechas El presidente interino de Perú, José Jerí, quedó bajo la lupa tras conocerse reuniones semiclandestinas con un empresario chino. Captura de video

Además, el 6 de enero visitó una tienda del mismo empresario que había sido clausurada horas antes por autoridades municipales. A esto se sumaron registros de visitas al Palacio de Gobierno de Ji Wu Xiaodong, amigo de Yang, quien, según medios locales, tiene vigente una orden de arresto domiciliario.

Tras estas revelaciones, varios partidos con representación parlamentaria, incluso algunos que respaldaron la llegada de Jerí a la presidencia interina por su rol como titular del Congreso, comenzaron a reclamar su dimisión. Sin embargo, hasta el momento no se alcanzaron los votos necesarios para avanzar con una censura formal en el Legislativo.