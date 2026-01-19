Sospechas sobre las reuniones secretas del presidente de Perú con un empresario chino

La revelación de reuniones semiclandestinas del presidente interino de Perú , el derechista José Jerí , con un empresario chino , generó un fuerte clima de sospechas sobre su Gobierno de transición, que acaba de cumplir 100 días de gestión enfocado en combatir el avance de la criminalidad y organizar las próximas elecciones nacionales.

Las citas, que no figuraban en la agenda oficial, ocurrieron en espacios poco habituales y en horarios llamativos, lo que derivó en cuestionamientos públicos y políticos sobre la conducta del mandatario y la naturaleza de esos encuentros. Aunque Jerí negó cualquier vínculo comercial o irregular, reconoció que no actuó de manera correcta.

El episodio también reavivó recuerdos de escándalos recientes en la política peruana vinculados a reuniones reservadas entre autoridades y empresarios, lo que elevó la presión sobre el actual Ejecutivo en un contexto de alta sensibilidad institucional.

El 26 de diciembre, cerca de la medianoche, Jerí llegó encapuchado para no ser reconocido a un chifa —nombre de los restaurantes de comida tusán (peruanochina)— propiedad del empresario chino Zhihua “Johnny” Yang. La actitud del mandatario, que buscó pasar desapercibido pese a arribar en un vehículo oficial y con escoltas, llamó la atención.

| AHORA: Renovación Popular solicita al titular del Congreso peruano un pleno extraordinario para tratar las denuncias contra el presidente José Jerí sobre presunto inconducta funcional tras casos de reuniones con empresario chino. pic.twitter.com/hReXfMVUaK

En un primer momento, Jerí, quien sustituyó en octubre pasado a la destituida presidenta Dina Boluarte (2022-2025) por entonces presidir el Congreso, afirmó que había sido invitado para tratar preparativos del día de la amistad entre China y Perú. Más tarde, reconoció que en el encuentro también participó su ministro del Interior, Vicente Tiburcio.

Encuentro en una tienda clausurada en Perú

Este domingo se conoció que, el 6 de enero, el mandatario llegó al atardecer, con lentes oscuros, a una tienda de productos chinos que “Johnny” posee en una concurrida zona del centro de Lima, cercana al barrio chino. El local había sido clausurado horas antes por autoridades municipales.

Según imágenes de cámaras de seguridad difundidas por medios locales, Jerí —vestido con una casaca de aviador de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), prenda que suele usar en actos públicos y con su apellido bordado en el pecho— aparece hablando por teléfono de manera ofuscada, bajo la atenta mirada y sonrisa cómplice del empresario.

jerí sospechas El presidente interino de Perú quedó bajo la lupa tras conocerse reuniones semiclandestinas con un empresario chino. Captura de video

Mensaje presidencial a las 2.00 AM

Al enterarse de que las imágenes en la tienda se harían públicas, Jerí publicó en redes sociales, cerca de las 2.00 de la madrugada del domingo, un mensaje en video en el que confirmó que en la cena del chifa también estuvo su ministro del Interior, admitió que no actuó de forma adecuada y volvió a rechazar haber participado en negocios o actos ilícitos.

De acuerdo con el semanario “Hildebrandt en sus trece”, la reunión en el restaurante pudo estar vinculada a un posible contrato para instalar cámaras de vigilancia en autobuses de transporte urbano, que supuestamente se adjudicaría sin concurso público, en el marco de la emergencia por inseguridad generada por el crimen organizado.

¿Quién es “Johnny”?

Zhihua “Johnny” Yang, a quien medios locales también vinculan con el hermano procesado de la expresidenta Boluarte, es gerente de una hidroeléctrica, una empresa de construcción y una importadora de productos chinos, todas con domicilio fiscal en el mismo lugar donde funciona el chifa donde se realizó la reunión.

El episodio protagonizado por Jerí fue comparado con las reuniones fuera de los registros oficiales que mantenía el expresidente izquierdista Pedro Castillo (2021-2022) en una vivienda cercana al Palacio de Gobierno, encuentros que derivaron en una moción de destitución impulsada, en ese momento, por sectores conservadores que hoy respaldan al actual mandatario.