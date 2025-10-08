"Paz duradera": Donald Trump anunció la "primera fase" del acuerdo entre Israel y Hamás

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que Israel y Hamás alcanzaron la “primera fase” de su plan de paz destinado a frenar los combates en la Franja de Gaza, y aseguró que “muy pronto” serán liberados los rehenes que permanecen en el enclave, a cambio de cientos de prisioneros palestinos detenidos en Israel.

“Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro plan de paz. Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz fuerte, duradera y permanente”, escribió Trump en su red social, Truth, en una publicación realizada cuando ya era de madrugada en Egipto, donde continúan las negociaciones indirectas entre las partes.

En su mensaje, el mandatario estadounidense también destacó el papel de los países mediadores. "¡Todas las partes recibirán un trato justo! Este es un GRAN día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y Estados Unidos, y agradecemos a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, que trabajaron con nosotros para hacer realidad este acontecimiento histórico y sin precedentes. ¡BENDITOS LOS PACIFICADORES!", agregó.

Primera fase del acuerdo La “primera fase” del entendimiento se concretó tras tres jornadas de negociaciones, en las que participaron altos funcionarios de Estados Unidos, Israel y los países mediadores. La discusión se centra, por ahora, en el intercambio de rehenes israelíes por prisioneros palestinos, considerado el paso inicial de un acuerdo más amplio.

Aun así, no se definieron los puntos más sensibles del plan, como las condiciones para el desarme de Hamas, el calendario y el alcance del retiro de las tropas israelíes de Gaza, ni la creación de un organismo internacional que administre el enclave una vez que el grupo palestino deje el poder. Las conversaciones continuarán durante los próximos días.