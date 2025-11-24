Para China, Japón busca "confrontación militar" ante el despliegue de misiles cerca de Taiwán

China considera que Japón pretende llegar a una "confrontación militar", tras la decisión nipona de desplegar misiles cerca de Taiwán.

Las autoridades de China han acusado al Gobierno de Japón de buscar una "confrontación militar" con el plan para desplegar misiles cerca de Taiwán, una medida que ha suscitado grandes críticas y un aumento de la tensión entre las partes.

La portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning, ha condenado la postura de Japón, que no descarta desplegar este armamento de medio alcance en la isla de Yonaguni, situada a unos 110 kilómetros de Taiwán.

Mao ha asegurado que esta idea representa un "intento deliberado de crear más tensión en la región y provocar incluso una confrontación militar". "A la luz de las declaraciones erróneas de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, respecto a Taiwán, este paso es sumamente peligroso y requiere una especial vigilancia por parte de los países vecinos y de la comunidad internacional", ha afirmado.

China y la posibilidad de "catástrofe" Asimismo, ha alertado de los intentos de Japón de "librarse" de la Constitución actual, que considera "pacifista" para volver al "militarismo y llevar a Japón y a la región al completo a una catástrofe". En este sentido, ha recalcado que Pekín "nunca permitirá que las fuerzas de terceros países interfieran en los asuntos del país".

Sanae Takaichi Sanae Takaichi, primera ministra de Japón, subió la tensión con China. Foto Efe EFE "Tampoco permitiremos un resurgimiento del militarismo japonés. China tiene la determinación y cuenta con las capacidades necesarias para proteger su integridad territorial y su soberanía", ha aclarado.