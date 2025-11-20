Intercambio comercial: China se afianza como principal socio de Argentina

El intercambio comercial argentino tuvo un importante crecimiento en el mes de octubre en términos generales, con un crecimiento del 14,9%, pero con una baja del superávit comercial . Según el informe de ABECEB , en base a los datos publicados por Indec , el mes cerró con un saldo positivo de US$ 800 millones, que aunque está por debajo de los US$ 912 millones registrados en igual período de 2024, aunque está en línea con lo proyectado por el mercado.

La baja interanual en el superávit respondió, principalmente, al mayor impulso de las compras externas, que crecieron 16,9 por ciento frente al avance de 13,1 por ciento en las ventas al exterior. Aun cuando los precios internacionales resultaron algo más favorables para las exportaciones —con una caída de 0,7 por ciento— que para las importaciones —que se abarataron 2,4 por ciento—, el fuerte crecimiento de las cantidades importadas, del 19,7 por ciento, terminó por compensar el escenario de precios.

En el acumulado de enero a octubre, el superávit comercial alcanzó los US$ 6.829 millones, lejos de los US$ 15.969 millones del mismo período del año pasado. Mientras las exportaciones avanzaron 8,1 por ciento interanual, totalizando US$ 71.487 millones, las importaciones treparon 28,9 por ciento hasta llegar a US$ 64.658 millones.

Las exportaciones totalizaron US$ 7.954 millones en octubre, con un incremento de 13,1 por ciento respecto del mismo mes de 2024. El salto se explicó casi exclusivamente por las cantidades, que avanzaron 13,9 por ciento, compensando la baja de precios. El desempeño superó las expectativas del mercado, que proyectaba un monto menor, de US$ 7.494 millones.

Los Productos Primarios lideraron la mejora con un crecimiento de 63,8 por ciento interanual, impulsados por un fuerte aumento en semillas y frutos oleaginosos, que crecieron 71 por ciento respecto de septiembre de 2024. Este repunte respondió a la liquidación extraordinaria generada por la reducción temporal de retenciones.

Combustibles y Energía mostró un incremento de 12,8 por ciento interanual, aunque por debajo del aumento de septiembre. El avance estuvo motorizado por mayores volúmenes exportados, que crecieron 24,3 por ciento. En tanto, las Manufacturas de Origen Industrial subieron 8,1 por ciento, sostenidas por mejores precios. La única caída se registró en las Manufacturas de Origen Agropecuario, que retrocedieron 3,5 por ciento.

Las importaciones sumaron US$ 7.154 millones y crecieron 16,9 por ciento interanual. Pese a que el mercado esperaba un monto inferior, las compras externas mantuvieron un alto nivel, probablemente influido por estrategias de cobertura cambiaria previas a las elecciones.

Entre los rubros con mayor dinamismo se destacaron los Vehículos automotores de pasajeros, que aumentaron 69,2 por ciento interanual. Las cantidades importadas crecieron 97,7 por ciento, mientras que los precios se abarataron 14,3 por ciento. Esta tendencia continuó ampliando el déficit automotriz, que llegó a US$ 761 millones en octubre, un salto de 91 por ciento interanual. El sector se vio influenciado por el agotamiento del cupo de vehículos eléctricos e híbridos con arancel 0 por ciento, donde las marcas chinas —particularmente BYD— concentraron la mayor parte del volumen.

China, socio clave y con fuerte déficit bilateral

Un capítulo aparte merece la relación comercial con China, que se afianza como principal socio del país. En octubre, el intercambio bilateral arrojó un déficit para Argentina de US$ 696 millones. Las exportaciones hacia ese destino se vieron impulsadas por un salto extraordinario en los envíos de granos, que crecieron 241,4 por ciento interanual gracias al aumento de cantidades. En paralelo, las importaciones provenientes del gigante asiático alcanzaron un nuevo récord histórico de US$ 1.862 millones, traccionadas por Bienes Intermedios (US$ 155 millones) y Bienes de Consumo (US$ 98 millones).

Con la incertidumbre electoral ya superada, y tras el desarme de estrategias de cobertura financiera, se espera que el adelantamiento de importaciones registrado en septiembre y octubre contribuya a moderar las compras externas en los próximos meses. Esto permitiría un cierre de año con un saldo comercial algo más holgado, aun en un contexto donde las exportaciones avanzan a un ritmo menor que las importaciones.

Para 2025, los analistas proyectan un superávit cercano a US$ 9.900 millones, aproximadamente la mitad del resultado de 2024, cuando se alcanzaron US$ 18.928 millones.