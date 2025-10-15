Pakistán atacó Kabul: la Fuerza Aérea bombardeó la capital afgana

Luego de los ataques, desde la cancillería de Pakistán y las autoridades en Kabul decidieron un alto el fuego por las próximas 48 horas.

En medio de la primera fase del acuerdo de paz entre Israel y Hamas, medio oriente vuelve a ser foco de tensión con dos protagonistas distintos: Pakistán y Afganistán. La Fuerza Aérea pakistaní bombardeó diversas zonas de Kabul, la capital afgana, y Kandahar.

Debido a las hostilidades entre ambos países, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán han anunciado un alto al fuego temporal durante las próximas 48 horas a partir de las seis de la tarde de este miércoles. Por su parte, el régimen talibán informó que este pedido de cesar los ataques fue formulado por parte de los pakistaníes.

Pakistán Ataca Kabul X Qué pasó entre Pakistán y Afganistán Luego de los ataques armados entre ambos países entre el 9 y el 12 de octubre, los cuales según los talibanes fueron iniciados por su rival histórico el jueves pasado, Pakistán decidió responder al régimen talibán con ataques a estas dos ciudades, según lo informado por medios pakistaníes. No obstante, por el momento las autoridades de Kabul niegan que esta arremetida haya existido y afirman que la causa fue una explosión de un camión cisterna.

Pakistán Bombardea Kabul X Apenas unas horas antes, se conocieron fuertes enfrentamientos armados en la frontera entre Pakistán y Afganistán, los cuales dejaron decenas de víctimas de ambos lados. Las confrontaciones entre los países ya están en su segunda semana, lo que reavivó el temor de una nueva escalada de un conflicto en oriente.