Otro tren chocó en España: murió el maquinista y hay al menos 15 heridos

Cuando España aún sigue conmocionada por el choque de dos trenes que ocasionó la muerte de más de 40 personas, este martes una nueva colisión tuvo como protagonista a un tren en Cataluña . Lamentablemente, el incidente se cobró la vida del maquinista, mientras que otras 15 personas resultaron heridas, aproximadamente cuatro de gravedad.

El hecho se produjo cuando un tren de cercanías chocó contra un muro de contención que había caído a la vía, según informó a la agencia EFE la Protección Civil de la Generalitat, del gobierno de la región de Cataluña. Hasta el lugar del accidente se desplazaron unas 15 ambulancias y 11 dotaciones de los bomberos, informaron.

El accidente sucedió en un tren de cercanías entre las localidades de Sant Sadurní d'Anoia y Gelida, a unos 40 kilómetros de Barcelona, una región afectada por una jornada de intensas precipitaciones.

De hecho, en la jornada de este martes se produjo un tercer incidente ferroviario en Cataluña, cuando otro tren descarrilló por la salida de un eje, al colisionar con una roca caída en la vía como consecuencia también del temporal.

Por su parte, el accidente sucede dos días después del choque entre dos trenes en Córdoba, que provocó la muerte de 41 personas.

Un mur de contenció ha caigut sobre la via provocant una topada d'un tren amb passatge. 28 trucades al @112. Diverses ambulàncies @semgencat i unitats de @bomberscat mobilitzades.#AlertaCat — Protecció civil (@emergenciescat) January 20, 2026

El otro accidente de trenes

El accidente anterior tuvo lugar en la tarde del domingo, cuando tres de los últimos vagones de un tren de alta velocidad de la empresa Iryo, que circulaba con destino a Madrid, descarrilaron a la altura del municipio de Adamuz, en la provincia de Córdoba. En sentido contrario, un tren Alvia se desplazaba rumbo a Huelva. El impacto se produjo cuando el tren Alvia colisionó contra los vagones descarrilados del Iryo.

Como consecuencia del choque, los dos primeros vagones del tren Alvia cayeron por un terraplén de cuatro metros de altura. Según el reporte oficial brindado por el ministro, el número provisional de víctimas fatales asciende a 41, luego de que se hallara en la madrugada del martes un nuevo cuerpo en el interior de uno de los vagones del tren Iryo. Este martes comenzó el operativo para removerlos vagones.