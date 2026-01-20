Las fotos después de la tragedia en España: así es el operativo para remover los vagones y recuperar cadáveres

Equipos de rescate encontraron tres cadáveres dentro de los vagones del tren Iryo que descarriló el domingo en España. Cómo sigue el operativo este martes.

Las imágenes tras la tragedia ferroviaria en Adamuz, Córdoba, España.

En las últimas horas, efectivos que trabajan en el operativo tras el accidente ferroviario que ocurrió el domingo en el sur de España, encontraron tres cadáveres dentro de uno de los trenes siniestrados.

Así lo confirmó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrada este martes. De acuerdo con lo informado por el funcionario español, los cuerpos permanecen dentro de los vagones del tren y no han podido ser excarcelados por razones técnicas, como la complejidad del terreno. Aun así, precisó: “Esperemos que puedan serlo (retirados del lugar) en las próximas horas".

Según detalló Grande-Marlaska, las tareas de rescate están a la espera de que maquinaria pesada pueda acceder al sector afectado. Para ello, se está trabajando en “ganar terreno” mediante la limpieza de la catenaria del tren Alvia con el objetivo de permitir el ingreso de dos grandes grúas que operarían sobre el terreno inclinado donde quedaron los vagones.

Accidente ferroviario, trenes, descarrilamiento, tren Iryo, Adamuz, Córdoba, España, reyes de españa Los Reyes de España acudieron a la zona donde ocurrió la tragedia ferroviaria. EFE Cómo fue el accidente ferroviario en España El accidente tuvo lugar en la tarde del domingo, cuando tres de los últimos vagones de un tren de alta velocidad de la empresa Iryo, que circulaba con destino a Madrid, descarrilaron a la altura del municipio de Adamuz, en la provincia de Córdoba. En sentido contrario, un tren Alvia se desplazaba rumbo a Huelva. El impacto se produjo cuando el tren Alvia colisionó contra los vagones descarrilados del Iryo.

Como consecuencia del choque, los dos primeros vagones del tren Alvia cayeron por un terraplén de cuatro metros de altura. Según el reporte oficial brindado por el ministro, el número provisional de víctimas fatales asciende a 41, luego de que se hallara en la madrugada del martes un nuevo cuerpo en el interior de uno de los vagones del tren Iryo.