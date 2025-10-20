Nuevas revelaciones contra el príncipe Andrés aumentan la presión para que renuncie al título real, pero ¿cambia algo que no lo tenga?

Según nuevos reportes publicados por los medios de comunicación británicos, el príncipe Andrés intentó obtener información personal sobre Virginia Giuffre, la mujer que lo acusó de abuso sexual, mediante la protección policial que tenía en 2011.

Estos reportes surgen después de que el hermano de Giuffre le pidiera al rey Carlos III que despojara a Andrés de su título de "príncipe", justo después del anuncio de que dejaría de usar sus otros títulos.

Giuffre afirmó que ella estaba entre las niñas y mujeres jóvenes que fueron explotadas sexualmente por el agresor sexual convicto Jeffrey Epstein y su círculo de personas adineradas.

La Policía Metropolitana de Londres declaró este domingo que estaba investigando activamente las acusaciones.

El Palacio de Buckingham ha sido contactado para obtener más información al respecto.

El príncipe Andrés no ha dicho nada sobre los reportes, pero niega constantemente todas las acusaciones en su contra.

Giuffre, quien se quitó la vida a principios de este año, afirmó que la obligaron a tener relaciones sexuales con Andrés en tres ocasiones, incluso cuando tenía 17 años.

PA Media Según los reportes, el príncipe William no tiene mucha comunicación con su tío Andrés.

Según el semanario británico "Mail on Sunday", Andrés pidió a su protección policial que la investigara justo antes de que el periódico publicara una foto del primer encuentro de Giuffre con el príncipe en febrero de 2011.

El periódico afirmó que le dio al oficial su fecha de nacimiento y su número de seguro social confidencial.

El "Sunday Telegraph" también aseguró que Andrés "trató de desenterrar información sucia" sobre Giuffre.

Mientras tanto, el "Sunday Times" informó que el Príncipe de Gales, William, "no estaba satisfecho" con la decisión de Andrés de renunciar a sus títulos, y adoptaría un enfoque más radical, incluyendo prohibirle a su tío que asista a su futura coronación.

El príncipe ha estado bajo una creciente presión por sus vínculos con el agresor sexual Epstein.

Getty Images El príncipe Andrés (izquierda) y Jeffrey Epstein (extremo derecho) en las carreras de caballos de Ascot en junio del 2000.

El viernes, el miembro de la familia real británica anunció que entregaría voluntariamente sus títulos y renunciaría a su membresía en la Orden de la Jarretera, la orden de caballería más antigua y de mayor rango en Gran Bretaña.

También dejará de ser duque de York, título recibido de su madre, la difunta reina Isabel II.

Giuffre alegó que la obligaron a tener relaciones sexuales con el príncipe en tres ocasiones, incluso cuando era menor de edad, en el domicilio de Ghislaine Maxwell en Londres en 2001.

Maxwell actualmente está cumpliendo una condena de 20 años por cargos de tráfico sexual relacionados con su exnovio, Epstein.

El príncipe Andrés realizó un pago financiero a Giuffre en un acuerdo extrajudicial en 2022, después de que ella presentara una demanda civil contra él.

¿Cuánto cambiará su vida?

Es poco probable que veamos al príncipe Andrés en un evento público de la familia real durante al menos seis meses.

Tiene prohibido participar en las celebraciones navideñas reales en Sandringham y no asistirá al paseo anual por la iglesia.

Su próxima aparición podría ser en abril de 2026, durante el servicio religioso de Pascua.

Pero cuando reaparezca, ¿cuánto habrá cambiado realmente su vida, a pesar del drama de la pérdida de sus títulos y honores?

La acción contra Andrés es consecuencia de una protesta pública en la que se pidió algún tipo de sanción.

Ciertamente se mostró descontento, pero ¿acabarán estas decisiones realmente con los titulares en los que se le acusa por sus vínculos con Epstein? ¿Se verá muy afectada su vida diaria?

PA Media Sarah Ferguson y el príncipe Andrés seguirán viviendo en Royal Lodge, cerca del Castillo de Windsor.

Pérdida de reputación

El Palacio de Buckingham espera que esto sea percibido como una intervención decisiva y que ponga fin al goteo de escándalos.

El rey Carlos estaba en Escocia cuando Andrés tomó la decisión de renunciar a sus títulos y, según se dice, habló con su hermano por teléfono.

Se dice que consultó al príncipe William, quien no muestra mucha calidez por su tío Andrés. Cuando finalmente ascienda al trono, las apariciones reales de Andrés podrían reducirse de raras a inexistentes.

El príncipe Andrés ha sufrido una pérdida colosal de reputación, y lamentará profundamente no poder usar el título de duque de York ni participar en la Orden de la Jarretera.

Es un duro golpe para su orgullo. Pero, en el día a día, sigue siendo un príncipe y sigue viviendo en una mansión en Windsor. Royal Lodge tiene contrato de arrendamiento hasta 2078, así que si se marcha, será por decisión propia.

Con él seguirá viviendo su exesposa, ahora también exduquesa. Han recuperado la posición que tenían cuando se conocieron, Sarah Ferguson y el príncipe Andrés.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC