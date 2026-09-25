"No sabía que mi pareja me violaba mientras dormía"

"Para mí, quizá hasta el día anterior a que admitiera lo que había hecho, fue la mejor relación que he tenido en mi vida".

El novio de Adelle Overton durante 13 años, Steven Uden, parecía ser la pareja perfecta.

Se conocieron en el rodaje de una película de zombis y compartían muchos intereses.

Ella asegura que Uden era amable y cariñoso, e incluso dejó de trabajar para convertirse en su cuidador cuando quedó discapacitada.

"Era maravilloso. Lo amaba profundamente y creo que aún lo sigo queriendo un poco", dice Overton, sentada en el sofá de su casa en Derby, Inglaterra.

Overton confiaba en Uden, pero esa confianza quedó destruida cuando él admitió que la había violado mientras ella dormía.

"Me sentí traicionada al instante. Nunca antes me había sentido tan segura en una relación", explica Overton.

Uden había cuidado de ella mientras recibía tratamiento contra el cáncer de mama, pero más tarde le dijo a la policía que la violó mientras se encontraba bajo los efectos de la medicación.

"Fue una sensación de traición, de creer que lo conocía, cuando en realidad no sabía quién era", dice Overton.

"Y pensar que había vivido conmigo durante 13 años. Ayudó a criar a mis hijos. Pensé que estaba a salvo con él, cuando no era así".

Uden está ahora en prisión y Overton ha decidido contar lo ocurrido con la esperanza de que su experiencia pueda ayudar a otras personas.

BBC Uden y Overton eran amigos antes de empezar a salir.

Un lindo romance

Overton y Uden se conocieron en 2009 durante el rodaje de una película de zombis en Nottingham, cuando ella tenía 29 años y él 27.

Uden trabajaba como maquillador y actor, y Overton también formaba parte del reparto. Ambos mantenían relaciones sentimentales con otras personas, pero siguieron siendo amigos.

Finalmente se convirtieron en pareja el 13 de enero de 2012. Overton recuerda la fecha porque celebraron un maratón de películas de la saga "Viernes 13".

Según cuenta, estar con Uden era diferente a las relaciones que había tenido anteriormente.

"Era divertido, atento y me hacía sentir querida", relata.

Adelle Overton La pareja trabajó como zombis para una empresa de eventos.

Se habían conocido de una manera poco convencional y también llevaron una vida poco convencional.

Ambos trabajaban como "zombis profesionales" para una empresa que organizaba experiencias de supervivencia inspiradas en películas de terror zombi.

Ese trabajo exigía actividad física, pero Overton tuvo que abandonarlo en 2017 después de que le diagnosticaran el síndrome de Ehlers-Danlos.

A comienzos de 2018, Uden pasó a ser la persona que la cuidaba.

"Hacía prácticamente todo por mí", recuerda.

Con la perspectiva que da el tiempo, Overton, conocida por sus amigos como Dell, cree que Uden comenzó a mostrar comportamientos controladores.

"Le gustaba decirle a todo el mundo lo que yo era capaz o incapaz de hacer", explica.

"Si alguien proponía alguna actividad, él disfrutaba respondiendo: 'No creo que Dell pueda hacerlo; pensemos en otra cosa'".

Adelle Overton Uden parecía la pareja perfecta para los amigos y la familia de Overton, dice ella.

Problemas para dormir

Pero ahora Overton sabe que el comportamiento de Uden era mucho más siniestro de lo que jamás habría podido imaginar.

Empezó a tener sospechas en 2020, mientras recibía quimioterapia por un cáncer de mama.

"No sé si el malestar físico se notaba más, pero me desperté mientras él lo estaba haciendo. Puso muchísimas excusas, como: 'Pensé que estabas despierta y hacías los ruidos adecuados'", anota.

"Yo pensé en todo el estrés por el que estábamos pasando, y él decía que había sido un accidente", añade.

Así que Overton dejó de lado sus sospechas.

"Supongo que era más fácil creer la mentira que afrontar lo que podía significar la verdad", dice.

BBC Finalmente, Uden le confesó a Overton lo que le hizo.

Overton comenzó a tener problemas para dormir.

"Creo que, en algún lugar de mi mente, mi cerebro ya no se sentía seguro mientras dormía", señala.

También afirma que le costaba mantener intimidad con Uden y que empezó a sufrir más pesadillas relacionadas con los abusos sexuales que había padecido en el pasado.

"En aquel momento pensaba que lo estaba relacionando con mis traumas y que estaba juzgándolo a él y a lo que había hecho de forma más severa debido a esos traumas", explica.

"Empecé a sentirme culpable y a recriminarme todo aquello", relata.

Confesión de Uden

Uden no confesó hasta cinco años después, en 2025, cuando él mismo estaba recibiendo tratamiento contra el cáncer, en su caso por un tumor en el intestino.

"Creo que algo debía de estar atormentándolo, porque ahora veía, desde el otro lado, por lo que yo había pasado", dice Overton.

"Insistió especialmente en que no me había cuidado muy bien durante mi tratamiento".

Eso hizo que Overton recordara lo ocurrido cinco años antes, cuando se despertó y encontró a Uden manteniendo relaciones sexuales con ella.

Ella cuenta: "Lo aparté. '¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué quieres decir con que no me cuidaste bien? ¿En qué sentido?'".

Derbyshire Police Uden fue detenido por la policía tras su confesión a Overton.

En algún momento de aquella conversación, que según Overton se prolongó durante dos días, Uden llamó por teléfono a un amigo y admitió lo que había hecho.

Después regresó a casa y se lo confesó a ella.

Se sintió traicionada y horrorizada, pero no puso fin a la relación de inmediato. Dependía de él para muchas cosas y además seguía queriéndolo.

Overton ya participaba en terapia grupal por los abusos sexuales sufridos en el pasado y mencionó el caso en su siguiente sesión.

"Una de las terapeutas fue quien me hizo reaccionar", recuerda.

"Yo estaba destrozada, llorando sin parar y preguntando: '¿Qué hago? ¿Cómo consigo que deje de hacerlo?'. Y ella me respondió: 'Lo echas de casa y llamas a la policía'".

Prosigue: "Más tarde ese mismo día me dijo que celebraron una reunión y decidieron que serían ellos quienes contactarían con la policía. En ese momento comprendí que la situación ya no dependía únicamente de mí".

Investigación

El caso fue asignado a la sargento detective Eleanor Kirton, de la Policía de Derbyshire.

BBC La sargento Eleanor Kirton afirma que la valentía de Overton ha ayudado a proteger a otras mujeres.

"Lo primero que hice fue ponerme en contacto con Adelle. Como es comprensible, estaba profundamente afectada por lo ocurrido", explica la detective.

Después de entrevistar a Overton, la policía arrestó a Uden.

"Cuando lo interrogué, confesó inmediatamente", señala Kirton.

"Reconoció desde el primer momento que la había violado, algo muy poco habitual en este tipo de investigaciones", indica.

Uden fue acusado de dos delitos de violación. Más tarde se declaró culpable ante el tribunal y fue condenado a seis años y ocho meses de prisión.

Kirton afirma que las acciones de Overton han contribuido a proteger a otras mujeres.

"Su valentía y resiliencia han permitido salvaguardar a muchas otras personas que podrían haber sido víctimas de este hombre", sostiene.

"Si alguien cree que algo parecido podría estar ocurriéndole, le animaría encarecidamente a que acuda a hablar con nosotros. Hay cosas que podemos hacer, y este caso lo demuestra".

Adelle Overton Overton dice que Uden tenía una "preferencia" por las mujeres que dormían.

Aun así, Overton sigue sin comprender por qué quien fue durante 13 años una pareja aparentemente cariñosa la violaba mientras dormía.

"No entiendo cómo alguien puede obtener placer de una persona que no reacciona. Eso era lo que no tenía ningún sentido para mí", dice.

"Tenía una preferencia, no sé cómo explicarlo, por las mujeres dormidas. Quería que estuviera dormida y que no fuera consciente de lo que estaba haciendo", agrega.

Overton sospecha que Uden la drogaba utilizando su propia medicación, sobre la que él tenía control total.

"Yo tenía pequeños pastilleros y él preparaba todas mis medicinas", explica.

"Ahora tengo mucha menos medicación sedante que antes y sospecho firmemente que me administraba dosis excesivas para mantenerme dormida".

Kirton señala que se trataba de lo que la policía denomina un "caso antiguo", por lo que los análisis forenses y toxicológicos ya no podían determinar si aquello había sucedido realmente.

Además, no se presentó ninguna prueba sobre esa acusación concreta durante el juicio.

Sin embargo, Uden sí reconoció ante la policía haber violado a Overton en una ocasión mientras ella estaba recibiendo quimioterapia, un tratamiento que provoca fatiga.

"Fue él mismo quien lo mencionó", explica Kirton.

Y añade: "Reconoció que ella estaba recibiendo quimioterapia y aceptó que se encontraba bajo los efectos de la medicación cuando ocurrió".

BBC Shari Overton dice estar orgullosa de su madre por "hacerse valer".

Aunque Uden fue acusado formalmente de dos violaciones, Overton cree que los abusos ocurrieron en más ocasiones.

"Me dijo que lo había hecho siete u ocho veces", apunta.

Su hija, Shari Overton, dice que ha sido difícil presenciar las consecuencias que los delitos de Uden han tenido sobre su madre.

"Ahora es muy diferente. Puedo ver que su confianza en sí misma ha disminuido muchísimo", expone Shari.

"Pero también estoy increíblemente orgullosa de ella por haber seguido adelante, hablar con la policía, comparecer ante los tribunales y defenderse", añade.

Overton espera que su historia sirva para mostrar a otras personas vulnerables que no tienen por qué tolerar abusos por parte de quienes supuestamente las cuidan.

"Siento que necesito hablar de ello porque me hizo pensar en cuántas personas con discapacidad pueden encontrarse en situaciones en las que alguien tiene poder y control sobre ellas", afirma.

"Durante unos meses, después de descubrirlo todo, llegué a pensar que quizá era una especie de compensación por los cuidados que me había prestado. Que le debía esa intimidad. Pero no era así. Y nadie más se la debe tampoco", concluye.

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FUENTE: BBC