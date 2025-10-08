Murieron los cuatro atrapados en el derrumbe de Madrid y hay conmoción

Una de las personas fallecidas era la supervisora de la obra que se derrumbó en el centro de Madrid. Hacía cuatro meses que se llevaban a cabo estas tareas.

Un trágico derrumbe en un edificio en construcción en el centro de Madrid dejó un saldo de cuatro personas fallecidas. El siniestro ocurrió este martes en la calle Hileras, cerca de la plaza de Ópera y la Puerta del Sol. Las autoridades confirmaron el hallazgo de los últimos cuerpos en la madrugada del miércoles, tras intensas horas de búsqueda.

Quiénes eran las víctimas del derrumbe Los fallecidos fueron identificados como la supervisora de la obra y tres obreros originarios de Ecuador, Malí y Guinea, todos empleados de la constructora ANKA. Sus edades oscilaban entre los 30 y 50 años. Tres personas más resultaron con heridas leves.

Los fuertes detalles del colapso El derrumbe se produjo cuando el forjado (elemento estructural horizontal) de la sexta planta cedió, provocando que toda la estructura cayera hasta la planta baja. La obra llevaba cuatro meses de ejecución y contaba con la licencia en regla desde febrero de 2025.

La búsqueda contó con la participación de bomberos, perros adiestrados y el despliegue de drones para inspeccionar el interior de la estructura. Tras finalizar las tareas, las autoridades confirmaron que ya no había riesgo de colapso, permitiendo el regreso de los vecinos.