Italia exige a Israel que "respete los derechos" de los activistas de la flotilla por Gaza

Italia reclama a Israel que "respete los derechos" de los activistas de la flotilla hasta su deportación

Otra vez, Israel detuvo los barcos que se acercaban a Gaza con ayuda humanitaria. Foto Efe

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, ha solicitado a las autoridades de Israel que "garanticen el respeto de los derechos individuales" de todos los integrantes de la Flotilla de la Libertad interceptada este miércoles hasta que procedan con su deportación.

El Ministerio de Exteriores de Italia ha habilitado una nueva unidad de crisis tras este asalto de Israel en aguas internacionales.

"La Embajada y el Consulado de Italia en Tel Aviv están supervisando desde primera hora el bloqueo de la nueva flotilla por parte de la Marina israelí", ha confirmado Tajani en su cuenta de la red social X, desde donde ha prometido que los italianos detenidos recibirán toda la asistencia consular que sea necesaria.

Israel interceptó los barcos de la flotilla El Ejército de Israel ha interceptado a unas 110 millas náuticas de la costa de la Franja de Gaza a los nueve barcos de la Flotilla de la Libertad: nueve veleros y el 'Conscience', un antiguo ferry que ya sufrió en mayo un ataque con drones cuando navegaba cerca de Malta.