Hamás pidió un alto el fuego permanente en Gaza pero pidió garantías internacionales: cuáles son sus condiciones

A dos años del inicio de la guerra en Gaza , Hamás afirmó estar dispuesto a poner fin al conflicto si recibe garantías reales de que Israel detendrá sus operaciones militares y se reconoce la autodeterminación del pueblo palestino, incluyendo la creación de un Estado propio.

El jefe negociador de Hamás, Jalil al Haya, declaró este martes que el grupo islamista está "listo" para alcanzar un acuerdo definitivo que ponga fin a la guerra en la Franja de Gaza, siempre que existan "garantías verdaderas" de que Israel detendrá por completo su ofensiva militar.

Desde Sharm el Sheij, en Egipto, donde continúan las conversaciones indirectas entre Israel y Hamás, Al Haya subrayó que el movimiento palestino busca compromisos concretos de la comunidad internacional, en especial del presidente estadounidense Donald Trump y de los países mediadores, Egipto, Catar, Estados Unidos y Turquía, para garantizar la implementación de cualquier acuerdo.

Al Haya insistió en que las garantías deben incluir el cese total de las operaciones militares israelíes, la retirada de las tropas del enclave y un acuerdo de intercambio de prisioneros y rehenes. Según explicó, el grupo está dispuesto a cumplir su parte del plan propuesto por Trump, pero exige que el alto el fuego sea irreversible y esté respaldado por compromisos internacionales verificables.

El negociador subrayó que Hamás no aceptará ningún pacto sin el reconocimiento de Palestina como Estado soberano y el respeto al derecho de autodeterminación de su pueblo. “Buscamos estabilidad, libertad y el establecimiento del Estado palestino”, declaró, aludiendo a los objetivos históricos del movimiento y a la resistencia ante la ocupación israelí.

Desconfianza histórica y papel de los mediadores

Al Haya recordó que “a lo largo de la historia, la ocupación israelí nunca ha cumplido sus promesas”, motivo por el cual Hamás exige un sistema de verificación internacional que asegure el cumplimiento de los compromisos asumidos. Mencionó que la delegación de Hamás asiste a las negociaciones con “responsabilidad y seriedad”, tras sobrevivir a un reciente bombardeo israelí en Doha, Catar.

El dirigente también denunció que, pese a la disposición del grupo a aceptar el plan de paz, Israel mantiene “los bombardeos, la destrucción, los asesinatos y el bloqueo de toda ayuda humanitaria”, especialmente en el norte de Gaza, donde la situación humanitaria sigue siendo crítica.

El fin de la guerra y las condiciones de paz

El plan propuesto por Hamás contempla tres pilares:

Retirada completa de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza.

Intercambio de todos los presos palestinos por los rehenes israelíes, vivos y fallecidos.

Compromisos internacionales que aseguren que la guerra “no se retome nunca más”.

“Queremos garantías de los países que auspician las conversaciones y de Trump de que la guerra pare y nunca se retome”, reiteró Al Haya, destacando que Hamás llegó a las negociaciones “con un fin directo: poner fin a la guerra”.

Las conversaciones en Sharm el Sheij continúan con la mediación de Egipto, Catar, Estados Unidos y Turquía, en un intento de lograr el primer alto el fuego duradero en dos años de conflicto.