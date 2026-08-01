Muere en una avalancha Nirmal Purja, el alpinista que conquistó las 14 montañas más altas del mundo

El reconocido alpinista británico-nepalí Nirmal Purja es una de las 10 personas que murieron en una avalancha en el Broad Peak, en Pakistán.

La empresa Elite Exped confirmó este sábado con "profunda tristeza y profundo dolor" la muerte de Purja, de 43 años.

Poco después, su hermano Kamal le rindió homenaje en redes sociales con un breve mensaje: "Te echaremos de menos cada día".

Purja nació en Nepal y fue miembro del ejército británico. Alcanzó reconocimiento internacional en 2019 tras haber escalado las 14 cumbres más altas del mundo en poco más de seis meses, un logro sin precedentes en la historia del alpinismo.

Las autoridades paquistaníes habían informado previamente de la recuperación de los cuerpos de otros tres integrantes de la expedición: la estadounidense Mallory Geis, la omaní Nadhira Ahmed Abdullah Al Harthy y el nepalí Pur Bahadur Gurung.

El primer ministro de Nepal, Balendra Shah, también confirmó el fallecimiento del escalador y afirmó que "la trágica muerte de seis escaladores nepalíes y otros cuatro extranjeros, incluido el poseedor del récord mundial Nirmal Purja, en la cordillera del Karakórum en Pakistán, nos ha conmocionado".

Añadió que "la historia de su valentía, dedicación y contribuciones siempre será una fuente de inspiración".

Getty Images Nirmal Purja en Katmandú, Nepal, el 14 de octubre de 2024, tras completar la ascensión a 14 picos de más de 8000 metros sin oxígeno.

"Un hombre inspirador"

En un comunicado, Kamal, hermano mayor de Purja, escribió: "Con el corazón destrozado comparto la devastadora noticia de que mi querido hermano menor, Nirmal 'Nimsdai' Purja, y los demás escaladores ya no están con nosotros".

"Aunque tenemos el corazón roto, estamos increíblemente orgullosos de ti. Tu legado vivirá para siempre", añadió.

El secretario de Defensa de Reino Unido, Wes Streeting, también lamentó la noticia en la red social X. "Es increíblemente triste enterarse del fallecimiento de Nirmal (Nims) Purja y de aquellos con quienes estaba escalando", escribió.

"Fue un hombre inspirador que sirvió en nuestras Fuerzas Armadas durante muchos años y cuyas extraordinarias hazañas en el montañismo son conocidas en todo el mundo".

Naila Kiani, portavoz del Club Alpino de Pakistán, que participa en las labores de rescate, declaró al programa Newshour de la BBC que Purja había liderado muchas de las expediciones en las que participó.

Tras elogiar sus dotes de liderazgo, lo describió como un "escalador muy experimentado".

Kiani dijo que el Club Alpino solo anunciaría su muerte una vez que se hubiera recuperado el cuerpo, pero agregó que "tememos que estén todos muertos".

También dijo que los rescatistas habían visto algunos cuerpos, pero que aún no habían podido llegar hasta ellos.

"No doy por sentado el valor de ninguna montaña"

En Pakistán, equipos de búsqueda han estado buscando a los escaladores en la duodécima cumbre más alta del mundo tras una avalancha en el pico de 8.047 metros en la cordillera del Karakórum.

Purja, conocido también como Nims, alcanzó fama mundial en 2019 al escalar las 14 montañas de más de 8.000 metros del planeta en apenas 189 días, pulverizando el récord anterior por más de siete años.

Su hazaña fue inmortalizada dos años después en el documental de Netflix 14 Cumbres: Nada es imposible, que lo convirtió en una figura global del alpinismo.

"Han sido seis meses agotadores pero aleccionadores, y espero haber demostrado que todo es posible con determinación, confianza en uno mismo y una actitud positiva", dijo entonces.

Purja fue el primer gurkha en alcanzar la cima del Everest mientras servía en el ejército británico.

Vivía con su esposa y su hija de tres años en Hampshire, en el sur de Inglaterra.

En su última publicación en X, difundida el lunes, explicó que inicialmente no tenía previsto escalar el Broad Peak.

"El plan era escalar solo el G2", escribió, en referencia al Gasherbrum II.

Sin embargo, poco antes de viajar a Pakistán decidió intentar también esa montaña, ya que hacerlo lo dejaría a un solo 8.000 de convertirse en la primera persona en completar dos veces, y sin oxígeno suplementario, las 14 montañas de más de 8.000 metros.

"Esto no estaba planeado. Pero las oportunidades no gritan: susurran a quienes ya trabajan en silencio", escribió. Y concluyó: "Broad Peak, solo pido un paso seguro de ida y vuelta. No doy por sentado el valor de ninguna montaña".

Con sus 8.047 metros de altura, el Broad Peak es la duodécima montaña más alta del mundo y una de las más exigentes para los alpinistas.

La primera ascensión se logró en 1957, pero desde entonces decenas de escaladores han perdido la vida en sus laderas. Uno de los años más mortíferos fue 2013, cuando al menos seis personas murieron en la montaña.

BBC

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FUENTE: BBC