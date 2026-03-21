Muere Robert Mueller, el exjefe del FBI que investigó la trama rusa en las elecciones de 2016 que ganó Trump

Robert Mueller, el exfiscal especial cuya investigación sobre la presunta interferencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016 marcó parte del primer mandato de Donald Trump , falleció a los 81 años.

La causa no se conoció de inmediato. CBS News, el socio estadounidense de la BBC, confirmó su muerte.

"Con profunda tristeza, estamos compartiendo la noticia de que Bob falleció" el viernes por la noche, comunicó su familia a la agencia de noticias AP en un comunicado.

"Su familia pide que se respete su privacidad", agregaron.

Mueller dirigió la Oficina Federal de Investigación ( FBI ) de 2001 a 2013, asumió el cargo solo unos días antes de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. A Mueller se le atribuye haber remodelado al FBI en una agencia antiterrorista moderna.

La reacción de Trump

La investigación del fiscal especial Robert Mueller puso bajo la lupa la campaña de 2016 de Donald Trump, lo que provocó duras críticas por parte del presidente.

El presidente escribió este sábado en Truth Social: "Me alegro de que haya muerto. ¡Ya no puede hacer daño a personas inocentes!"

Los antiguos empleadores y colegas de Mueller lo elogiaron como un funcionario público de larga trayectoria.

"Hoy ha fallecido un gran estadounidense, alguien de quien tuve la suerte de aprender y a quien pude acompañar", escribió el exdirector del FBI, James Comey, quien sucedió a Mueller en la agencia y cuyo despido abrupto por parte de Trump dio lugar a la investigación de Mueller.

Getty Images "Me alegro de que haya muerto", celebró Trump la muerte de Mueller.

En un comunicado, un portavoz de su antiguo bufete de abogados, WilmerHale, llamó a Mueller un "líder extraordinario y servidor público y una persona de mucha integridad".

Mueller nació en 1944, después de estudiar política en la Universidad de Princeton, se unió a los Marines y fue enviado a Vietnam en 1968.

Como teniente, Mueller dirigió un pelotón de tropas, fue herido dos veces en la batalla y recibió numerosos elogios, incluida la Estrella de Bronce por su valentía.

Después de regresar de la guerra, fue a la Universidad de Virginia, donde estudió derecho y se graduó en 1973.

En agosto de 2001, fue confirmado por unanimidad como director del FBI por el Senado, y sirvió en la agencia durante más de una década.

Mueller se retiró del FBI en 2013, después de trabajar tanto bajo un presidente republicano, George W. Bush, como por uno demócrata, Barack Obama.

Trama rusa en la campaña

Cuatro años después de su retiro, Mueller se encontró en el centro de un torbellino político que consumió a Washington y que, más tarde, definiría su legado.

Su investigación sobre los intentos rusos de influir en las elecciones presidenciales de 2016 —y la posible implicación de Trump y su campaña— fue una fuente casi diaria de intriga y especulación durante casi dos años, desde mayo de 2017 hasta marzo de 2019.

Los documentos judiciales presentados por la oficina de su fiscal especial fueron analizados minuciosamente, en la que cada nueva revelación era una potencial bomba que podría, dependiendo de la perspectiva, derribar a un presidente o destruir una nación.

Trump condenó la investigación de Mueller como una "caza de brujas" y un "engaño", ubicándolo como uno de sus mayores adversarios políticos. Trump dijo más de una vez que "no había habido colusión" entre su campaña y Rusia.

Getty Images Mueller se convirtió en el centro de atención de la política de EE.UU.

Durante la investigación, el equipo de Mueller examinó las acciones de Rusia, así como varios de los principales miembros del personal de la campaña y aliados del presidente Trump. A pesar de que su trabajo más de una vez fue noticia, el propio Mueller rara vez se refirió públicamente al tema.

La investigación resultó en múltiples acusaciones y acuerdos de culpabilidad con el ex gerente de campaña de Trump, Paul Manafort, así como con el asesor de seguridad nacional Michael Flynn.

Al final, el "informe de Mueller", de 448 páginas, fue exhaustivo pero en última instancia no fue concluyente. Proporcionó amplias pruebas de la intromisión rusa, pero ninguna conexión concluyente con el campo de Trump.

El equipo de Mueller también concluyó que no podían acusar a Trump de un delito.

"Ahora tenemos una imagen detallada de la interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016", escribió Mueller en un raro artículo de opinión en The Washington Post en 2020.

BBC

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FUENTE: BBC