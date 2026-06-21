Muere Ramiro Valdés, uno de los últimos líderes históricos de la Revolución cubana

La Revolución cubana ha perdido a otro de sus grandes figuras.

Ramiro Valdés Menéndez, quien acompañó a Fidel Castro desde el asalto al Cuartel Moncada en 1953 y combatió en la Sierra Maestra, ha fallecido este domingo a los 94 años.

El anuncio lo hizo el presidente del país, Miguel Díaz-Canel, quien en un mensaje en X (antiguamente Twitter), destacó que "cada acto de la vida del comandante Ramiro estuvo signado por su fidelidad absoluta al liderazgo de Fidel y de Raúl, a sus compañeros de lucha y al programa del Moncada, cuya esencia justiciera defendió".

"La partida física del comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, me duele profundamente, como la de un padre", agregó el mandatario.

Por su parte, el diario oficialista Granma no dudó en calificar al desaparecido dirigente como "héroe" de la isla y "merecedor del respeto y la admiración del pueblo de Cuba por su entrega y probada lealtad a la causa revolucionaria".

Sin embargo, para los disidentes y opositores cubanos, así como para los activistas de derechos humanos, Valdés fue el arquitecto del sistema represivo y de control policial y social instalado en el país.

El padre del G2

Nacido el 28 de abril de 1932 en Artemisa, Valdés participó en el asalto al Cuartel Moncada el 26 de julio de 1953, así como en la fallida expedición del yate Granma y combatió junto a Ernesto "Che" Guevara contra el gobierno de Fulgencio Batista.

Tras el triunfo de 1959, ocupó el Ministerio del Interior, fundó el Departamento de Seguridad del Estado y la Dirección General de Inteligencia, y mantuvo estrechos vínculos con la KGB, los temidos servicios secretos de la extinta Unión Soviética, recordó el medio digital Cibercuba.

Getty Images Valdés (a la derecha en la fotografía) era uno de los últimos líderes históricos de la Revolución cubana.

A diferencia de otros líderes históricos que desarrollaron funciones principalmente administrativas o partidistas, Valdés construyó buena parte de su peso político desde las agencias de seguridad e inteligencia. Su trayectoria estuvo ligada durante años a las instituciones encargadas de enfrentar amenazas internas y externas, lo que le otorgó una posición singular dentro del entramado de poder cubano.

A Valdés se le considera el padre del G2, los temidos servicios de inteligencia de la isla.

En 2021, participó en un acto para condecorar a los policías que participaron a la ola de protestas ciudadanas que ese año tuvieron lugar en la isla.

Además del Ministerio del Interior, el cual encabezó en dos ocasiones (1961-1968 y 1979-1985), fue también vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, ministro de Informática y Comunicaciones, y miembro fundador del Comité Central y del Buró Político del Partido Comunista de Cuba.

En los últimos años, sus apariciones se habían hecho cada vez menos frecuentes, lo cual generó especulaciones sobre su estado de salud, y en enero y febrero de 2026 circularon reportes no oficiales sobre su hospitalización.

Con su fallecimiento, la generación de líderes originarios de la Revolución cubana se reduce a dos figuras: Raúl Castro, de 95 años, y Guillermo García Frías.

La muerte de Valdés se produce días después de que el gobierno cubano anunciara una serie de reformas económicas con las cuales intenta sortear la grave crisis económica y energética que atraviesa, la cual se ha agravado por el endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos.





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FUENTE: BBC