Mookie Tenembaum: "La inteligencia artificial cambia todo, incluso la guerra"

El escenario internacional atraviesa una etapa de fuerte inestabilidad, marcada por conflictos armados, tensiones entre potencias y transformaciones tecnológicas que modifican el equilibrio global. En este contexto, la guerra en Medio Oriente vuelve a poner en discusión el rol de Estados Unidos, el poder de China y el futuro de los organismos internacionales.

Para el analista internacional y especialista en inteligencia artificial Mookie Tenembaum, el mundo no está ante un colapso sino frente a una reconfiguración del sistema de poder. Sostiene que los conflictos actuales responden a una lógica distinta a la del siglo XX y que el factor tecnológico será determinante para entender lo que viene.

En la entrevista, Tenembaum también advierte que la inteligencia artificial no solo transformará la economía, sino también la política, la guerra y el trabajo. Según su mirada, el cambio será tan profundo que modificará el rol del ser humano en la sociedad y en la toma de decisiones.

—Convulsionado. Con una guerra muy interesante desde el punto de vista geopolítico, muy rica en elementos geopolíticos. La guerra, por supuesto, es algo terrible. Es el fracaso de la civilización. Siempre una guerra lo es. Pero dentro de que hay guerra, hay guerras más aburridas y otras más interesantes, y esta tiene muchos elementos y es más difícil de pronosticar. El mundo está expectante, pero reacciona muy bien. Me hace recordar un poco a la pandemia, a lo bien que funcionaron las redes de suministros en ese momento. El mundo siguió funcionando, aunque se diga que se cierra el estrecho de Ormuz o que hay peligro de una conflagración mayor. La bolsa, después de algunos golpes, sigue su marcha, separando lo bueno de lo malo, olvidándose de la guerra. Suben las petroleras, por supuesto, pero la bolsa en sí, que refleja el futuro, no el presente, muestra tranquilidad, y eso es interesante.

—¿Y cómo se explica que el mundo haya reaccionado así ante algo que parece romper el equilibrio?

—Es que no rompe totalmente el equilibrio. Ese es el punto. El mundo no tiene un solo punto de equilibrio, tiene muchos. Se rompe uno, quizá muy importante, pero quedan otros. Entonces la gente no quiere perder oportunidades. Nadie quiere vender todo por miedo y después tener que recomprar 20 o 30% más caro. Hay mucho de eso. Hay miedo, pero también hay expectativa de futuro.

Mookie Tenembaum - RECORTE 1 Agustín Tubio/MDZ

—Estados Unidos detuvo a Maduro, presiona a Cuba y al mismo tiempo ataca Irán. ¿Cuál es el objetivo?

—El objetivo es siempre el mismo de Trump: castrar, no cambiar regímenes como hacían antes los demócratas o incluso los republicanos. Antes entraban con soldados, cambiaban gobiernos y terminaba en caos, como en Irak o Libia. Ahora es más quirúrgico: quitarle al régimen la capacidad de generar problemas, de exportar terrorismo o revoluciones. Vaciar el contenido del régimen, pero dejar a la gente. La idea es que sea más fácil vivir que pelear. Trump lo ve como negocio: hacer plata y no hacer guerra. Y además le da un mensaje a China y Rusia. Cuando llega el momento, no pueden defender a sus aliados. China no puede, Rusia está complicada, no tienen recursos. Cuba o Venezuela nunca fueron negocio para ellos, eran solo una molestia para Estados Unidos. Estados Unidos se ve a sí mismo como Roma. Hay vasallos y hay vándalos. Rusia, China, Irán, Corea del Norte son los vándalos. Esa es la lógica.

—Cuando hay conflictos así, se mira a organismos como la ONU o la Unión Europea. ¿Qué futuro tienen?

—Fueron condenados al fracaso. La idea de una ley internacional es una fantasía. Una ley necesita fuerza detrás. Si te prohíben fumar y fumás, viene la policía. En el derecho internacional no hay policía. Entonces no hay ley, hay recomendaciones. Es como un semáforo en El Cairo: está en rojo, pero nadie lo respeta. Todo esto está basado en Kant, en la idea de que la gente va a actuar por ética. Pero Hobbes decía otra cosa: la gente cumple cuando tiene miedo. Sin fuerza, no hay ley. Estados Unidos lo entiende así. Por eso no se somete a tribunales internacionales. No van a dejar que burócratas decidan sobre ellos.

—¿Cómo se puede pensar el futuro de Medio Oriente?

—Si esta guerra le sale bien a Estados Unidos e Israel, Medio Oriente cambia fuerte. Hay una tendencia a la moderación. Incluso en Siria hay interlocutores distintos. No esperes democracias, pero sí más pragmatismo. Israel tiene una superioridad tecnológica enorme, lo demuestra con su defensa antiaérea, con una efectividad altísima. Los países árabes lo ven y quieren llevarse bien. Por eso los acuerdos con los Emiratos. El problema palestino sigue, pero cuando la gente vea dinero, estabilidad y paz, la prioridad cambia. Yo no veo un Estado palestino en el corto plazo.

Mookie Tenembaum - RECORTE 2 Agustín Tubio/MDZ

—¿Ni siquiera en Cisjordania?

—No en los próximos diez años. Hoy hay gente que le pide a Irán que siga disparando. Cuando el otro quiere que vos te mueras, no hay conversación posible. Va a llevar tiempo. Tiene que aparecer otra generación.

—¿No aparece un liderazgo palestino más moderado?

—No es la persona, es la educación. Durante décadas se enseñó antisemitismo, odio, que los judíos dominan el mundo y quieren destruirlos. En el acuerdo de Oslo se prometió terminar con eso y no pasó. Los libros siguen siendo de incitación. Por eso digo diez años. Tiene que surgir gente que quiera negocio, no guerra. Trump lo dice así: hacer plata o hacer guerra. Israel, con el poder que tiene, no va a aceptar un Estado palestino ahora.

—Pasemos a la inteligencia artificial. ¿Puede generar conflictos económicos o militares?

—La inteligencia artificial cambia todo, incluso la guerra. Van a pelear robots, drones contra drones. Si hay guerra, mejor que no muera gente. Pero el cambio más grande es otro: para hacer guerras necesitás economía, necesitás trabajo, y todo trabajo que se hace sentado desapareció. El tuyo, el mío, todos. La gente deja de ser protagonista y pasa a ser testigo. El protagonista es la inteligencia artificial. Y además toma decisiones racionales, no razonables. Nosotros mezclamos hechos con sentimientos. La inteligencia artificial no. Si dos inteligencias artificiales negocian, no hay lógica para la guerra. Podrían decidir quién ganaría y listo. Pero eso no va a pasar todavía, porque las decisiones siguen en manos humanas.

—La industria de la inteligencia artificial está concentrada en pocos lugares, sobre todo en Estados Unidos y Taiwán…

—Hay tres monopolios. Nvidia diseña los chips. TSMC, en Taiwán, los fabrica, tiene más del 90% del mercado. Y ASML, en Holanda, hace las máquinas para fabricarlos. Los tres bajo control estadounidense. Por eso no va a haber invasión china a Taiwán. No pueden, y Estados Unidos no lo permitiría. Ahí está el corazón de la inteligencia artificial. Además, Estados Unidos ya decidió no vender chips a China, y en el futuro va a ir más lejos: va a vender inteligencia artificial como servicio. Como Netflix. Si sos aliado, acceso total. Si no, acceso limitado. Si sos enemigo, nada. Ese es el poder real. Estados Unidos ya es el país más poderoso del mundo, y con la inteligencia artificial lo va a ser todavía más.