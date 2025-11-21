Miss Universo 2025: la mexicana Fátima Bosch ganó la edición 74 del certamen

Tras 20 días de actividades en Tailandia , la Organización Miss Universo (MUO) coronó a Miss México , Fátima Bosch, como la ganadora de la edición número 74 del certamen , un concurso que este año estuvo atravesado por diversas polémicas fuera del escenario principal .

El evento central comenzó con un show inaugural encabezado por el artista tailandés Jeff Satur, quien interpretó sus mayores éxitos en vivo luciendo un elegante traje negro con bordados dorados. Su presentación dio paso al desfile de todas las participantes.

El jurado estuvo integrado por Chalida Thaochalee (médica y Miss Tailandia 1998), Ismael Cala (periodista cubano), Saina Nehwal (badmintonista india), Andrea Meza ( Miss Universo 2020), Natalie Glebova ( Miss Universo 2005), Sharon Fonseca y Louie Heredia.

Luego, se anunciaron las 30 finalistas que disputarían los desafíos especiales de la noche, una lista mayoritariamente dominada por representantes de América Latina. Desde allí comenzó la primera etapa: el Desfile de Traje de Baño, que derivó en la selección de las 12 participantes que avanzaron al segmento de Vestidos de Gala.

En esa instancia se conformó el top cinco:

Praveenar Singh (Tailandia)

Ahtisa Manalo (Filipinas)

Fátima Bosch (México)

Stephany Abasali (Venezuela)

Olivia Yace (Costa de Marfil)

top 5 Las candidatas que avanzaron al Top 5 de Miss Universo. X

La ronda decisiva y la coronación

Para la última categoría, Jeff Satur regresó al escenario con un traje satinado violeta decorado con pedrería. A su ritmo, las cinco finalistas caminaron hacia el borde del escenario, donde el jurado aguardaba para realizar sus preguntas. Cada una respondió tres interrogantes con firmeza y convicción, en su último esfuerzo por obtener la corona.

En ese momento ingresó la Miss Universo saliente, Victoria Kjær Theilvig de Dinamarca, quien lució un majestuoso vestido blanco incrustado con miles de diamantes para entregar su tiara. Finalmente, la organización proclamó a Fátima Bosch como Miss Universo 2025.

La participación argentina

La representante argentina, Aldana Masset, formó parte de las actividades del certamen, pero no logró clasificar a la fase final. Aun así, su presencia generó apoyo local y reconocimiento en redes sociales y plataformas del concurso.