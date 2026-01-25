Minuto a minuto: registran al menos ocho muertos tras una histórica tormenta invernal en Estados Unidos

Live Blog Post

Declaran el estado de emergencia en el condado de Monroe, Nueva York

Las autoridades del condado de Monroe, en el estado de Nueva York, declararon este domingo el estado de emergencia como consecuencia de la intensa tormenta invernal que golpea a la región y genera complicaciones en la circulación y en los servicios esenciales.

La medida fue anunciada por el ejecutivo del condado, Adam J. Bello, quien además emitió una “alerta de viaje” para desalentar los desplazamientos innecesarios mientras persistan las condiciones climáticas adversas. A través de un comunicado difundido en redes sociales, el funcionario explicó que la decisión busca agilizar la respuesta de los equipos de emergencia.

“Esta declaración es necesaria para permitir el cierre rápido de carreteras y una respuesta de ayuda mutua expedita si las condiciones lo requieren”, sostuvo Bello, al tiempo que remarcó la prioridad de preservar la seguridad de los residentes.