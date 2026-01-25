Presenta:
La increíble tormenta de nieve en Estados Unidos
Minuto a minuto: registran al menos ocho muertos tras una histórica tormenta invernal en Estados Unidos

Una intensa tormenta invernal que azota gran parte de Estados Unidos ya dejó al menos ocho muertos por hipotermia.

Las consecuencias de la histórica tormenta invernal que afecta a amplias regiones de Estados Unidos comienzan a reflejarse en cifras trágicas.

Declaran el estado de emergencia en el condado de Monroe, Nueva York

Las autoridades del condado de Monroe, en el estado de Nueva York, declararon este domingo el estado de emergencia como consecuencia de la intensa tormenta invernal que golpea a la región y genera complicaciones en la circulación y en los servicios esenciales.

La medida fue anunciada por el ejecutivo del condado, Adam J. Bello, quien además emitió una “alerta de viaje” para desalentar los desplazamientos innecesarios mientras persistan las condiciones climáticas adversas. A través de un comunicado difundido en redes sociales, el funcionario explicó que la decisión busca agilizar la respuesta de los equipos de emergencia.

“Esta declaración es necesaria para permitir el cierre rápido de carreteras y una respuesta de ayuda mutua expedita si las condiciones lo requieren”, sostuvo Bello, al tiempo que remarcó la prioridad de preservar la seguridad de los residentes.

Más de un millón de hogares sin luz en Estados Unidos por la tormenta invernal

La tormenta invernal que avanza sobre gran parte de Estados Unidos continúa generando severas complicaciones en los servicios básicos. Según datos del sitio Poweroutage.us, que monitorea en tiempo real a las compañías de servicios públicos, un total de 1.018.447 usuarios se encuentran sin suministro eléctrico en todo el país.

Las interrupciones afectan principalmente a los estados del sur, donde el impacto del fenómeno meteorológico se siente con mayor intensidad. Tennessee encabeza el ranking de zonas perjudicadas, con alrededor de 306.000 personas sin luz. Le siguen Mississippi, donde se registran cerca de 175.000 usuarios afectados, y Louisiana, con aproximadamente 145.000 hogares sin energía eléctrica.

Suben los número de muertos: Texas confirmó una muerte

El gobernador del estado de Texas, Kirk Watson, confirmó la primera muerte en la zona a causa de la tormenta invernal. A su vez, Waston advirtió a la ciudadanía para que permanezcan en sus casas.

El Departamento de Salud de Luisiana informó este domingo al mediodía que dos hombres murieron a causa de hipotermia en la parroquia de Caddo, ubicada en el extremo noroeste del estado.

Según precisaron las autoridades sanitarias, el forense local confirmó que ambos fallecimientos estuvieron directamente relacionados con las severas condiciones climáticas provocadas por la tormenta. No obstante, aclararon que no se brindarán más detalles sobre la identidad ni las circunstancias específicas de las muertes.

La increíble tormenta de nieve en Estados Unidos

Investigaciones en Nueva York

En paralelo, la ciudad de Nueva York reportó el hallazgo de cinco personas muertas durante la jornada del sábado. La policía local indicó que se investiga si los decesos estuvieron vinculados a la ola de frío extremo que afecta a la región. Al menos tres de las víctimas eran personas en situación de calle y no pudieron ser identificadas de inmediato.

Entre los fallecidos se encuentran un hombre de 67 años y una mujer de 64, cuyas causas de muerte serán determinadas por el médico forense. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, fue quien dio a conocer inicialmente la información a través de una publicación en la red social X.

Ante el avance de temperaturas peligrosamente bajas, el jefe comunal anunció además la apertura de 10 centros de calefacción distribuidos en los cinco distritos de la ciudad, con el objetivo de ofrecer espacios interiores seguros y climatizados para quienes lo necesiten. Las autoridades reiteraron el pedido a la población para extremar las precauciones y alertar sobre personas vulnerables expuestas al frío.

