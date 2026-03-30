Medio Oriente en llamas: Donald Trump amenazó con destruir las instalaciones energéticas de Irán

Live Blog Post

Día 28: EE.UU aseguró que habrá negociaciones esta semana, mientras continúan los ataques

Marco Rubio aseguró que la operación militar en Irán terminará en "semanas"

"No podemos dejarlos (a los dirigentes de Irán) que construyan una arma nuclear para amenazar al mundo. Como el Departamento de Guerra ya ha dicho, estamos adelantados en nuestro plan y lo terminaremos en el momento adecuado, cuestión de semanas, no más", aseguró Rubio a la prensa al término de la reunión del G7 celebrada entre ayer y hoy a las afueras de París, y a la que él solo asistió en la última jornada.

"Tenemos objetivos, estamos muy contentos de estar cerca de conseguirlos y muy ponto", recalcó, sin dar detalles porque, según dijo, corresponde al Departamento de Guerra de Estados Unidos. "Hemos intercambiado mensajes y señales del sistema iraní, lo que queda de él, que indican su disposición a dialogar sobre ciertos temas", agregó.

El G-7 alertó sobre la alianza militar entre Irán y Rusia

En el marco de la cumbre de ministros que se celebra este viernes en Francia, el grupo de los G-7 puso la lupa sobre la creciente cooperación militar entre Irán y Rusia. La ministra de Exteriores del Reino Unido, Yvette Cooper, se mostró "profundamente preocupada" y explicó que poseen evidencia de que los lazos entre el Kremlin y el régimen de los ayatolás han trascendido los acuerdos diplomáticos para convertirse en una colaboración operativa de alto riesgo.

La principal acusación que sostienen las potencias europeas apunta al intercambio de tecnología y datos sensibles. Se sospecha que Moscú está asistiendo a Teherán con servicios de inteligencia satelital y técnica para localizar objetivos precisos en el terreno, optimizando así la eficacia de los ataques con misiles iraníes contra posiciones estratégicas.

Asimismo, horas más tarde, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrí Sybiga, ratificó dichas acusaciones. "Los informes que indican que Rusia está proporcionando a Irán no solo datos satelitales, inteligencia y recursos, sino también drones de combate, reafirman lo que Ucrania ha estado diciendo desde el principio: los regímenes de Moscú y Teherán están trabajando juntos para destruir la seguridad en Europa y Oriente Medio", afirmó en sus redes sociales.

Irán prohibió el tránsito marítimo a aliados de EE. UU. e Israel, mientras que el país estadounidense asegura que "algunos barcos están pasando" y que habrá negociaciones

En un movimiento que escala la tensión bélica a niveles críticos, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán declaró este viernes la prohibición total del transporte marítimo "hacia y desde puertos de aliados y partidarios de los enemigos israelí-estadounidenses". La medida, difundida por medios estatales iraníes, representa un desafío directo a la navegación internacional en el Golfo Pérsico.

El régimen de Teherán ratificó que el Estrecho de Ormuz está cerrado para cualquier embarcación que responda a los intereses de las potencias occidentales o sus socios regionales.

No obstante, horas más tarde, el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, afirmó que se mantendrán reuniones con Irán "esta semana" y que hay barcos pasando por el estrecho de Ormuz, al insistir en que sí existen "negociaciones" con el régimen iraní.

"Pensamos que habrá reuniones esta semana. Ciertamente lo esperamos. Algunos barcos están pasando. Esa es una muy buena señal. Y pienso que el presidente (estadounidense, Donald Trump) quiere un acuerdo de paz", declaró Witkoff en el foro FII Priority, organizado por inversionistas saudíes en Miami.

"Algunas personas han negado que estamos negociando. Pienso que todos en este lugar sabemos que estamos negociando. Está claro que algunos barcos están pasando. Puede ser que tengamos una definición diferente de negociar a la de ellos", insistió Witkoff.

Israel y EE.UU atacaron complejos nucleares iraníes y el régimen respondió con amenazas

Israel y Estados Unidos atacaron este viernes, en el centro de Irán, instalaciones nucleares de la República Islámica, sin que hubiera muertos ni fugas radiactivas.

Irán informó del bombardeo al complejo de procesamiento de agua pesada de Jondab y de producción de torta amarilla (concentrado de uranio) de Ardakan, en la provincia de Yazd. Por su parte, el Ejército de Israel aseguró que su fuerza aérea atacó una planta de extracción de uranio ubicada en esa provincia, en el centro de Irán.

Las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI), que aseguraron que se trata de la única instalación de este tipo en todo Irán, indicaron que con este ataque se priva al régimen de los ayatolás de "la materia prima necesaria para estos procesos y debilita aún más su programa de armas nucleares".

Por su parte, el dirigente regional iraní, Hasan Qamari, consideró que estos ataques reflejan "la desesperación" de los adversarios ante los avances científicos e industriales de la República Islámica y aseguró que no afectarán al desarrollo de las actividades nucleares e industriales de Irán.

Por otro lado, la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI) anunció que Estados Unidos e Israel atacaron su instalación de torta amarilla (óxido de uranio concentrado) en la ciudad central de Ardakan, donde tampoco hubo liberación de materiales radiactivos al exterior del complejo. Esta planta de Ardakan es una instalación clave donde el mineral de uranio se transforma en torta amarilla o concentrado de uranio, un paso intermedio antes del enriquecimiento nuclear.

En paralelo, tras estos ataques, la Guardia Revolucionaria iraní amenazó con atacar infraestructuras de Israel y las vinculadas con Estados Unidos en Oriente Medio. “Ustedes mismos iniciaron el juego con fuego y los ataques contra infraestructuras. Esta vez la ecuación ya no será ‘ojo por ojo’; ¡esperen!”, advirtió en X el comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia, Mayid Musavi.

Ascendieron a 1.142 los muertos por los ataques israelíes contra el Líbano

El balance de muertos por la campaña de ataques israelíes en marcha contra el Líbano desde hace casi un mes aumentó este viernes a 1.142 y el de heridos a 3.315, según datos difundidos por el Centro de Operaciones de Emergencia del país.

Las cifras aumentaron después de que se registraran 26 nuevos fallecimientos en las últimas 24 horas, periodo en el que también resultaron heridas otras 86 personas.

Entre el total de fallecidos desde el inicio del conflicto el pasado 2 de marzo hay 122 niños, mientras que el balance de heridos incluye 403 menores, indicó el departamento, perteneciente al Ministerio de Salud Pública del Líbano.

Al menos 44 muertos en ataques de EE.UU. e Israel contra el centro de Irán y un muerto en Tel Aviv por un misil iraní

Al menos 44 personas murieron en ataques de Estados Unidos e Israel contra las localidades iraníes de Isfahán y Qom, en el centro del país, informaron medios oficiales iraníes.

En la ciudad de Qom, 18 personas murieron y otras diez resultaron heridas en un bombardeo estadounidense israelí, informó el medio estatal Tehran Times. Por otra parte, el vicegobernador de Seguridad de la provincia de Isfahán, Akbar Salehi, informó a través de la agencia de noticias Tasnim de que el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel perpetrado este jueves contra una zona residencial en Isfahán causó 26 muertos, entre ellos siete niños y siete mujeres.

Las autoridades iraníes no ofrecen un balance oficial de muertos desde el 5 de marzo, cuando anunciaron 1.230 fallecidos, mientras que la ONG opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, sitúa la cifra de victimas mortales en 3.329, entre ellos 1.492 civiles.

Por otro lado, un hombre de aproximadamente 60 años falleció en Tel Aviv en nuevos ataques con misiles de Irán contra el área central de Israel, donde impactaron proyectiles o restos de los mismos en once puntos.