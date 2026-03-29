Reapareció Mojtaba Jamenei: el Líder Supremo de Irán agradeció a Irak su apoyo en la guerra

En su segunda declaración oficial desde que asumió el poder, el sucesor de Alí Jamenei envió un mensaje al Gran Ayatolá Ali al-Sistani.

En un movimiento cargado de simbolismo político y religioso, el nuevo Líder Supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, emitió este domingo su segundo mensaje público desde que asumió la máxima jerarquía del régimen. A través de un comunicado difundido por la agencia oficial ISNA, Jamenei expresó su gratitud a las autoridades de Irak por el respaldo brindado en el marco del conflicto bélico contra Estados Unidos e Israel.

A pesar de mantener un perfil bajo y alejarse de las cámaras desde su nombramiento, el líder eligió este momento crítico —al cumplirse un mes de hostilidades— para consolidar la alianza del eje chiíta en la región. El mensaje fue dirigido específicamente al Gran Ayatolá Ali al-Sistani, la figura religiosa más influyente de Irak y referente para millones de fieles en todo el mundo.

Un mensaje de gratitud en plena escalada El comunicado de Teherán subraya la importancia de la "firme postura" adoptada por el pueblo iraquí y su cúpula religiosa contra lo que califican como una "agresión imperialista".