Más de 230 escuelas están listas para iniciar clases en La Guaira tras los sismos

Más de 230 escuelas fueron rehabilitadas para el comienzo del ciclo escolar en Venezuela, tras los sismos que dejaron miles de muertos y viviendas dañadas.

Más de 230 escuelas en La Guaira están rehabilitadas para el ciclo escolar 2026-2027 tras los sismos.

Un total de 239 escuelas están listas para el inicio del año escolar 2026-2027 el próximo lunes en La Guaira, el estado más devastado por los sismos del pasado 24 de junio en Venezuela, informó este martes el gobernador estatal, Alejandro Terán.

"A partir del lunes, vamos a tener en condiciones extraordinarias, rehabilitadas, un total de 239 instituciones educativas en La Guaira", indicó Terán en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Por su parte, el ministro de Educación de Venezuela, Héctor Rodríguez, enumeró este martes como prioridades recuperar las infraestructuras para que sean cada vez más adecuadas y asegurar la permanencia de los estudiantes, según un boletín informativo compartido en su canal de Telegram.

Inicio de ciclo en las escuelas "Este año escolar es especialmente importante crear una atmósfera afectiva acorde a las necesidades de los niños. Un entorno respetuoso y protector es clave para un nuevo comienzo, dadas las circunstancias que vivió nuestro país a causa del doblete sísmico ocurrido el 24 de junio pasado", indicó Rodríguez.

Además, el ministro apuntó que la infraestructura de las escuelas se debe evaluar de manera regular, aun cuando, aseguró, el "proceso de revisión se ha cumplido progresivamente tras el terremoto".