María Corina Machado se reunió con el príncipe heredero de Irán y denunció un alianza con Venezuela

La líder opositora venezolana María Corina Machado mantuvo un encuentro con Reza Pahlavi, príncipe heredero de Irán e hijo mayor del último Sha Mohammad Reza Pahlavi, en el que ambos dirigentes coincidieron en la necesidad de articular esfuerzos internacionales contra los regímenes autoritarios de Caracas y Teherán.

Según expresó Machado tras la reunión, el intercambio estuvo centrado en las experiencias compartidas de resistencia frente a sistemas represivos y en la construcción de una agenda común orientada a la democratización de ambos países. La dirigente venezolana destacó especialmente la lucha del pueblo iraní, al que definió como un ejemplo de coraje frente a la violencia estatal y la persecución política.

Corina Machado La advertencia de María Corina Machado En ese marco, advirtió que la cooperación entre regímenes autoritarios se ha profundizado en los últimos años y sostuvo que, frente a ese escenario, los movimientos democráticos deben fortalecer su coordinación. Para Machado, la alianza estratégica entre Venezuela e Irán no es solo ideológica, sino también operativa, con impactos que trascienden las fronteras regionales.

La exdiputada alertó que el vínculo entre Caracas y Teherán convirtió a Venezuela en un nodo central de la influencia iraní en el hemisferio occidental, lo que, según su diagnóstico, representa una amenaza directa para la estabilidad regional, la seguridad internacional y los intereses de Estados Unidos. En ese sentido, vinculó esa relación con la expansión de redes criminales transnacionales y actividades desestabilizadoras.