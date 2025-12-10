Presenta:

maría corina machado

María Corina Machado saldrá a hablar desde el balcón en Oslo: a qué hora será

Luego de ser galardonada con el Premio Nobel de la Paz, la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, aparecerá en Noruega.

María Corina Machado. Foto: EFE
Luego de ser galardonada con el Premio Nobel de la Paz, la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, aparecerá en Noruega. Según mencionó su hija Ana, será en la madrugada de Oslo, a eso de las 22:00, horario argentino.

Por otro lado, desde los Premios Nobel publicaron en un comunicado que la ganadora dará una conferencia de prensa este jueves luego de reunirse con el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre. Este encuentro se dará a las 9:45 (hora local).

El audio de María Corina Machado antes de viajar a Noruega

Mientras se llevaba a cabo la ceremonia donde le entregaron el Nobel de la Paz, María Corina Machado envió un audio donde agradeció "este inmenso reconocimiento" y señaló que "es un premio para todos los venezolanos".

Por otro lado, indicó que, apenas llegue a Noruega, "podrá abrazar a sus hijos y a tantos venezolanos (...) que comparten nuestra lucha y pelea".

El discurso de María Corina Machado leído por su hija

La hija de María Corina Machado

