Manifestantes pro Palestina boicotearon la Vuelta Ciclística de Madrid por la participación de Israel

Manifestantes en favor de Palestina llevaron a cabo una intensa protesta en varias calles del centro de Madrid , las cuales han obligado a poner fin de manera abrupta a la Vuelta Ciclista a España a unos 56 kilómetros de la meta, sin poder concluir el recorrido.

Pese al amplio operativo policial que se había desplegado en la capital española, los manifestantes lograron traspasar el perímetro de seguridad y ocupar la calle, cortando diversos tramos del recorrido de la Vuelta , en protesta por la participación del equipo ciclista Israel - Premier Tech .

Aunque la Policía realizó cargas contra los manifestantes con el objetivo de despejar el recorrido de los ciclistas , un grupo consiguió detener al pelotón cuando se encontraba a 56 kilómetros de la meta.

El grupo reanudó la marcha, pero ante las noticias que llegaban de la zona de llegada y otras calles céntricas, donde los enfrentamientos entre manifestantes y la policía fueron especialmente intensos, la organización decidió desviar la carrera hasta los Jardines del Palacio Real, donde los ciclistas encontraron refugio.

Finalmente, tras las conversaciones con el director de carrera, se decidió detener definitivamente la Vuelta y los ciclistas esperaron sobre el terreno con sus bicicletas para ser escoltados por la Policía hasta los vehículos de equipo o sus hoteles.

Las protestas contra la participación del equipo israelí en la Vuelta Ciclista a España se han sucedido a lo largo de todo el país, especialmente después de que en Bilbao (norte) alterasen el recorrido de la competición a principios de septiembre.

Para la etapa final en Madrid y bajo el lema 'Ciclismo sin sionismo', el Comité palestino del Movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) animaba a manifestarse contra Israel en diferentes puntos de la capital española.

Ante esta convocatoria, se había desplegado un dispositivo policial de 1.100 agentes, el mayor esfuerzo desde la celebración de la Cumbre de la OTAN en Madrid en 2022.

Con información de EFE.