Jair Bolsonaro abandonó la prisión domiciliaria y lo acompañó una caravana: cuál fue el motivo

El presidente debió abandonar su residencia en Brasilia para un control médico ambulatorio luego ser condenado a 27 años y tres meses.

Después de tres días de su sentencia, el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, debió abandonar su residencia, donde cumple actualmente prisión domiciliaria, para someterse a controles médicos bajo un fuerte operativo policial. Actualmente, el exmandatario cumple una condena de 27 años y tres meses.

Tras la sentencia de hace algunos días, Bolsonaro se retiró de su domicilio, donde permanece desde el pasado 4 de agosto.

El control médico se llevó a cabo durante la mañana del domingo bajo un estricto protocolo policial. Fue escoltado por una caravana de motos y autos de la Policía Federal hasta el hospital privado, DF Star, en la capital de Brasil, donde lo esperaba un grupo de seguidores.

Bolsonaro llegando a la clínica EFE

El estricto protocolo para los controles de Jair Bolsonaro Por temores de fuga o de incumplimiento de la condena, el magistrado Alexandre de Moraes, juez del caso Bolsonaro, le otorgó la semana pasada un permiso condicionado. En él se establece que deberá cumplir el protocolo para estos controles bajo custodia policial y presentar un parte médico dentro de las 48 horas posteriores a los exámenes.