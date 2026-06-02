Maldivas restringirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años

El presidente de Maldivas justificó la medida en un aumento de riesgos como el ciberacoso y el acoso sexual en línea.

Maldivas se suma a la lista de países que busca restringir las redes sociales en menores de edad.

El Gobierno de las islas Maldivas se propone restringir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años antes de que termine el año, siguiendo el modelo australiano y sumándose a la creciente ola de restricciones al mundo digital para menores.

"De cara al futuro, tenemos la intención de tomar las medidas necesarias para restringir el acceso a determinadas plataformas de redes sociales a los menores de 16 años, ya sea sancionando a las empresas que gestionan las aplicaciones o implementando normas utilizadas en Australia", declaró el presidente de Maldivas, Mohamed Muizzu, en una rueda de prensa.

Muizzu justificó la medida en un aumento de riesgos como el ciberacoso y el acoso sexual en línea, y señaló que el proyecto legislativo incluirá consultas públicas para gestionar la implementación en los próximos meses.

Maldivas restringirá el acceso a las redes sociales: los argumentos El país insular, de mayoría musulmana, se une así a una marea que ya ha recorrido todo el Sudeste Asiático, tras haber vivido episodios de fuerte conmoción interna como el desmantelamiento, en 2024, de una red criminal en Telegram que empleaba perfiles falsos para conseguir imágenes íntimas de menores y chantajearlos.

Según indicó, el Ejecutivo estudia mecanismos similares a los de la ley australiana, donde la responsabilidad de impedir el acceso de los menores recae sobre las plataformas tecnológicas, que pueden enfrentarse a sanciones millonarias en caso de incumplimiento.