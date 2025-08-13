Lula da Silva impulsó una ley para regular a las "big tech" y sancionar delitos en redes sociales
El Gobierno de Brasil anunció que busca regular a las “big techs” y sancionar delitos digitales, tras denuncias de explotación de menores en redes sociales.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, comunicó que enviará al Congreso un proyecto de ley para regular el funcionamiento de las grandes empresas tecnológicas de redes sociales, conocidas como "big techs". El objetivo es establecer un marco legal para sancionar delitos en el entorno digital.
En diálogo con Radio Alvorada FM, el jefe de Gabinete, Rui Costa, anunció la medida y sostuvo que “el Gobierno brasileño apoya la regulación y la supervisión de estas empresas, que acumulan miles de millones en ganancias, a menudo a costa del bienestar físico y psicológico de las personas”.
La iniciativa surgió luego de que el creador de contenido Felipe Breassamin Pereira, conocido como "Felca", denunciara la creciente "adultización" de menores en las redes sociales. El caso incluyó situaciones de explotación y sexualización de niños y adolescentes, con el objetivo de monetizar contenidos.
En ese marco, Costa expresó la preocupación del Gobierno ante estos episodios y apuntó contra las “big techs”, a las que acusó de no colaborar con las autoridades. “Los más ricos del mundo son dueños de empresas como Facebook, Instagram y X”, disparó.
Las acusacioens del gobierno de Brasil contra las “big techs”
El funcionario de Lula argumentó que las empresas de redes sociales “generan miles de millones de dólares en ingresos a nivel mundial”, a raiz del patrocinio y fomento de “delitos atroces como la pederastia, la trata de menores, la prostitución, el narcotráfico y el fraude bancario".
Uno de los argumentos para llevar adelante la iniciativa es que la "libertad de expresión no es autorización para cometer crímenes". Por eso, el Gobierno brasilero considera que la legislación debe castigar no solo a quienes publican, sino también a quienes facilitan la difusión de contenidos ilícitos.
"Estamos hablando de algo muy peligroso. Más que nunca, necesitamos regular, vigilar y sancionar no solo a quienes publican, sino también a quienes facilitan la difusión de este contenido. Es necesario mejorar la legislación para disuadir y sancionar eficazmente estas actividades delictivas", sentenció.