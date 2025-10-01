Luego del escándalo en el recital de Coldplay: Andy Byron reapareció en público con su esposa

Luego del escándalo que se desató debido a una "kiss cam" en un recital de Coldplay , volvió a aparecer en público el exdirector ejecutivo de Astronomer, una empresa tecnológica, Andy Byron, junto a su esposa Megan. En las imágenes dadas a conocer por el Daily Mail se los puede ver a ambos paseando por Maine con sus respectivas alianzas.

La reaparición pública de Byron se dio dos meses después del escándalo mediático en el que se lo vio abrazando a su jefa de recursos humanos durante un concierto de la banda británica liderada por Chris Martin . El video dio la vuelta al mundo entero por redes sociales y resultó en la renuncia de tanto el ejecutivo como en la directora del área de capital humano de la misma empresa.

Las imágenes publicadas por el medio británico muestra a la pareja disfrutando de un momento en una lujosa mansión en Kennebunk, para luego bajar a la playa a tener un picnic mirando el atardecer. A pesar de los crecientes rumores de un divorcio en puerta, el matrimonio se mostró más unida que nunca luego de la polémica.

Las nuevas fotos que aparecieron de Andy Byron junto a su esposa Megan luego del escándalo en el recital de Coldplay.

El 16 de julio, en pleno show de Coldplay en el Gillette Stadium de Massachusetts, Andy Byron y Kristin Cabot quedaron expuestos en la “cámara de besos”. La reacción incómoda de ambos al intentar ocultarse llamó más la atención y generó especulación inmediata en redes sociales.

Incluso Chris Martin, líder de la banda, bromeó sobre la escena, lo que terminó amplificando el escándalo que se difundió por todo el mundo y generó aún más polémica cuando se supo que ambos protagonistas estaban casados, pero no entre ellos.

La viralización tuvo repercusiones directas en la empresa Astronomer, especializada en inteligencia artificial, donde ambos ocupaban puestos directivos. Byron presentó su renuncia al día siguiente del acontecimiento y Cabot dejó la firma menos de una semana después. A nivel personal, Cabot pidió el divorcio de su esposo Andrew el 13 de agosto, según documentos judiciales.

En paralelo, Megan Byron, esposa de Andy, se mudó a una residencia en Maine buscando privacidad tras la crisis familiar y se quitó el apellido de su esposo en redes sociales, retomando su apellido de soltera, Megan Kerrigan. Sin embargo, recientes apariciones públicas de la pareja en esa ciudad abrieron la incógnita sobre una posible reconciliación.