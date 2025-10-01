Para terraplanistas: la espectacular 'selfie' de la sonda de China con la Tierra de fondo

La Administración Nacional del Espacio de China (CNSA) ha revelado una imagen espectacular de la sonda Tianwen-2 junto a la Tierra , captada durante su viaje al espacio profundo. La imagen claramente muestra la forma de la Tierra, que luce, para disgusto de los ' terraplanistas ' como una esfera ligeramente aplanada.

La imagen recién publicada, adquirida por una cámara de monitoreo instalada en el brazo robótico de la sonda, muestra la bandera roja de cinco estrellas de China y la cápsula de retorno blanca sobre el fondo de una Tierra azul distante, informa Xinhua.

Según la CNSA, la sonda Tianwen-2 de China se encuentra actualmente a aproximadamente 43 millones de kilómetros de la Tierra y a 45 millones de kilómetros del asteroide 2016HO3.

Esta imagen, todo un desafío para terraplanistas, fue publicada por la Administración Nacional del Espacio de China (CNSA) el 1 de octubre de 2025 muestra una vista de la sonda Tianwen-2 junto a la Tierra. Foto CNSA

La sonda ha completado con éxito una serie de pruebas en órbita, incluyendo el despliegue de dispositivos de muestreo y autoverificaciones de dispositivos electrónicos. Se informa que todos los sistemas funcionan con normalidad, mientras que los instrumentos a bordo han comenzado a recopilar valiosos datos científicos sobre el entorno espacial, según la CNSA.

China lanzó su primera misión de retorno de muestras de asteroides, Tianwen-2, el 29 de mayo, un esfuerzo para esclarecer la formación y evolución de los asteroides y el sistema solar primitivo.

La misión de China tiene como objetivo lograr múltiples objetivos a lo largo de una expedición de una década: recolectar muestras del asteroide cercano a la Tierra 2016HO3 y explorar el cometa del cinturón principal 311P, que está más lejos de la Tierra que Marte. Dpa