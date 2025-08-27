"Los niños estaban rezando": dos niños muertos y otras 17 personas heridas en un tiroteo en una escuela católica de EE.UU.

Dos niños , de 8 y 10 años, murieron y otras 17 personas resultaron heridas este miércoles en un tiroteo en una escuela de Minneapolis, Estados Unidos , según informó la policía.

El ataque ocurrió durante la misa matutina en la escuela católica Annunciation.

Entre los heridos, 14 son niños y dos se encuentran en estado crítico.

"Los niños estaban literalmente rezando", declaró el alcalde Jacob Frey durante una emotiva conferencia de prensa.

La policía informó que el atacante estaba armado con un rifle, una escopeta y una pistola y que disparó a través de las ventanas de la iglesia antes de suicidarse.

Fue un "acto deliberado de violencia contra niños y fieles", dijo Brian O'Hara, jefe de policía.

El funcionario djo que la policía acudió al lugar de los hechos justo antes de las 8:30 de la mañana hora local.

Agregó que se trataba de un servicio religioso realizado en la primera semana de clases de los niños.

"Durante la misa, un hombre armado se acercó desde el exterior del edificio" y comenzó a disparar desde las ventanas de la iglesia.

O'Hara también informó que no encontraron explosivos ni artefactos improvisados, sino una especie de "bomba de humo" parecida a un fuego artificial.

Siete de los niños heridos se encuentran en estado crítico, informó el director del Departamento de Medicina de Emergencia de Hennepin Healthcare, Thomas Wyatt.

El médico agregó que los menores tienen entre 6 y 14 años.

EPA

Las primeras indagaciones policiales señalan que el atacante tenía poco más de 20 años y que actuó solo.

El estado de Minnesota, donde se encuentra Minneapolis, tiene leyes de seguridad de armas relativamente estrictas en comparación con el resto de Estados Unidos.

Según un análisis del grupo de defensa de la seguridad de armas Everytown, Minnesota ocupa el puesto 14 entre los 50 estados.

El estado exige verificación de antecedentes para la compra de armas de fuego y se necesitan permisos para portar armas en público.

El estado también restringe el acceso a personas con antecedentes penales por delitos violentos, delitos graves o violencia doméstica.

Las autoridades no han dado detalles sobre cómo el sospechoso del tiroteo de Minneapolis obtuvo las armas de fuego, ni si tenía permiso para poseerlas o portarlas.

En lo que va del año se han registrado 286 tiroteos masivos en EE.UU., según Gun Violence Archive.

La base de datos define un tiroteo masivo como un incidente en el que cuatro o más personas reciben disparos, sin incluir al agresor.

Los datos muestran que el número de tiroteos masivos aumentó durante la pandemia, pero ahora está disminuyendo de nuevo tras alcanzar su punto máximo en 2021.

BBC

FUENTE: BBC