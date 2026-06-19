Los gráficos que muestran cómo el cuerpo de los futbolistas ha cambiado en los últimos 50 años

Dos goles históricos en la historia de los Mundiales de la FIFA ilustran una transformación radical tanto en el fútbol como en el físico de sus jugadores de élite.

En 1970, durante 30 segundos intensos y espectaculares, Brasil hizo pasar el balón entre ocho jugadores antes de un potente disparo del lateral derecho Carlos Alberto.

Ese tanto, el cuarto gol de la selección brasileña contra Italia en la final del Mundial 1970, suele considerarse uno de los momentos más grandiosos en la historia del torneo.

Cinco décadas después, una jugada similar de siete pases de Argentina contra Francia en la final de 2022, culminada por el extremo Ángel Di María, duró tan solo 12 segundos.

El gol de 1970 "no se habría producido en la actualidad", afirma Orlando Laitano, profesor de la Universidad de Florida y destacado experto en fisiología del ejercicio.

Si aquella selección brasileña pudiera viajar en el tiempo, su jugada probablemente sería neutralizada por los rivales modernos. Y, según Laitano, "la mayor carencia no sería el talento, sino la fisiología".

Reuters La legendaria selección brasileña del Mundial de 1970 tardó poco más de 30 segundos en marcar su célebre gol de equipo...

Getty Images ... pero 52 años después Argentina ejecutó un esfuerzo colectivo similar en 12 segundos, mostrando cómo ha cambiado el ritmo del juego.

"Una batalla por cada centímetro"

Laitano, quien trabajó con la selección brasileña en al Mundial 2014, señala que los futbolistas modernos son biológicamente diferentes a sus predecesores.

Explica que la evolución del ejercicio y la medicina, junto con los cambios en la forma de jugar, han convertido el fútbol de élite en una lucha por cada centímetro del campo y, como consecuencia, los jugadores modernos deben ser más rápidos y más fuertes.

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Según investigadores de la Universidad de Wolverhampton en Reino Unido, datos de las últimas cinco décadas muestran que los mejores jugadores se han vuelto más altos y delgados.

Los investigadores compararon información de miles de jugadores de la máxima categoría del fútbol inglés desde la década de 1970 hasta la de 2020: la Primera División hasta 1992 y, posteriormente, la Premier League, donde actualmente hay una fuerte presencia de jugadores de élite de todo el mundo.

La estatura promedio de los jugadores aumentó en más de 4 cm entre 1973 y 2013.

Esta tendencia continuó en la década siguiente para porteros y defensas, aunque la estatura promedio de delanteros y centrocampistas disminuyó ligeramente.

Los investigadores también concluyeron que los jugadores de la máxima categoría "se están volviendo más angulosos y ectomorfos".

Esto significa que tienden cada vez más a tener una complexión alta, delgada y ligera con extremidades largas, lo que se refleja en el aumento de las puntuaciones en el Índice Ponderal Recíproco (IPR), una medida que relaciona la estatura con el peso y que enfatiza la delgadez.

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Los autores del estudio sugieren que el cambio en la complexión física se debe a la mejora de los terrenos de juego y al aumento de la carga de trabajo que se exige a los jugadores modernos.

En la década de 1970, los terrenos de juego en pleno invierno solían estar llenos de lodo, y los jugadores debían ser muy musculosos para rendir bien, explica el profesor emérito Alan Nevill, uno de los coautores del estudio.

Pero ahora, con mejores terrenos de juego, se ven jugadores más ligeros y delgados que pueden rendir durante periodos más prolongados con un esfuerzo sostenido.

Los expertos señalan que gran parte de esa energía se gasta en velocidad.

Correr (mucho más) para ganar

Varios estudios han estimado que los jugadores rara vez superaban la barrera de los 30 km/h en las décadas de 1970 y 1980, pero en el Mundial de 2022, al menos 10 corrieron a velocidades superiores a los 35 km/h.

Y, lo que es crucial, los jugadores tienen que alcanzar su velocidad máxima más veces en un partido.

"Si nos fijamos en los delanteros del siglo pasado, podían caminar durante la mayor parte del partido, pero en unas pocas jugadas explotaban y tal vez marcaban un gol. Eso ya no existe", afirma Jens Bangsbo, profesor de fisiología del ejercicio en la Universidad de Copenhague.

En la última Eurocopa masculina, celebrada en Alemania en 2024, los jugadores corrieron a velocidades de 25 km/h o más unas 12 veces por partido, según la UEFA, el organismo rector del fútbol europeo.

Sin embargo, el número de sprints dependía de la posición: los centrales y los centrocampistas centrales corrían a máxima velocidad una media de ocho veces por partido, mientras que los delanteros lo hacían 12 veces y los laterales 14.

Correr rápido es importante, explica el profesor Bangsbo, pero lo fundamental es la capacidad de hacerlo repetidamente.

"En esencia, el fútbol actual se centra en la recuperación: la capacidad de recuperarse lo más rápido posible", explica el profesor Bangsbo, exfutbolista profesional y uno de los principales expertos mundiales en preparación física y fisiología del fútbol.

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Esta aceleración en el juego, sobre todo en la última década, se debe en gran medida al mayor uso de tácticas de presión alta: intentos rápidos y coordinados para recuperar el balón de los defensores del equipo contrario antes de que logren pasarlo al campo contrario.

Curiosamente, el juego no ha experimentado un gran aumento en las distancias que recorren los jugadores.

Los estudios sugieren que, en la década de 1970, los jugadores caminaban, trotaban o corrían un promedio de 8,7 km por partido; esta cifra alcanzó un máximo de 11,4 km en la década de 1990, pero desde entonces ha disminuido.

Los jugadores en el Mundial 2022 recorrieron una distancia promedio de 10,6 km por partido, según la FIFA, aunque esta variaba según la posición.

¿Están jugando demasiado los futbolistas?

Además, los datos sugieren que algunos futbolistas de alto nivel están jugando con mayor frecuencia.

Los estudios han demostrado que el número de partidos disputados por la mayoría de los clubes del mundo se mantiene estable, en torno a los 42 por temporada.

Sin embargo, la carga puede ser mucho mayor para los jugadores de élite.

Por ejemplo, el defensa del Liverpool y de la selección holandesa Virgil Van Dijk ya ha participado en 65 partidos esta temporada, incluyendo diez con su selección nacional, de cara al Mundial, según datos publicados por Fifpro, el sindicato internacional de futbolistas.

Fifpro declaró que las exigencias para los jugadores "nunca han sido mayores" y ha pedido mayores garantías en cuanto al descanso y la recuperación.

"El número de partidos disputados es sin duda un factor que influye en el riesgo de lesiones", afirma el profesor Bangsbo.

Getty Images El defensa holandés del Liverpool Virgil van Dijk ha jugado 65 partidos con su club y su selección esta temporada, según Fifpro.

Un estudio encargado por la UEFA, publicado en 2023, reveló un aumento "preocupante" de la incidencia de lesiones en los isquiotibiales durante las ocho temporadas anteriores.

En seis de cada diez casos, los jugadores se lesionaron mientras corrían o esprintaban.

El estudio no analizó las causas, pero los autores sugirieron que la mayor intensidad del fútbol de élite y el apretado calendario de partidos podrían ser factores determinantes.

"Hoy en día, los jugadores trabajan al límite. Sin un tiempo de recuperación adecuado, sus cuerpos colapsan", afirma el profesor Laitano.

Veteranos en ascenso

Getty Images El portero escocés Craig Gordon, de 43 años, es el jugador de mayor edad que participa en el Mundial 2026.

Pero también hay buenas noticias. Los avances en la ciencia del deporte, desde los programas de entrenamiento hasta la nutrición y la recuperación, han permitido que los futbolistas sigan jugando al más alto nivel durante más tiempo.

La edad media de las plantillas en la Liga de Campeones de la UEFA, el torneo de clubes más importante del mundo, aumentó de 24,9 años en 1992 a 26,5 en 2018.

Según la FIFA, los últimos tres Mundiales fueron los de mayor edad promedio en la historia. El torneo de 2018 registró la edad promedio más alta jamás registrada, con 27,9 años.

Solo siete jugadores de 35 años o más participaron en la Copa del Mundo de 1990, mientras que en la de 2022 hubo 41, según datos recopilados por Joshua C. Fjetsul, científico de datos y economista de la Universidad de Oslo.

Este año, las listas oficiales de la FIFA muestran 72 jugadores mayores de 35 años. Ocho jugadores tienen 40 años o más, más que en todas las Copas del Mundo anteriores juntas.

"Los jugadores que se cuidan y siguen los protocolos adecuados de entrenamiento y recuperación tienen muchas más posibilidades de jugar a un alto nivel durante más tiempo que antes", expone Laitano.

* Gráficos de Caroline Souza y Daniel Arce-López del equipo de periodismo visual.

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FUENTE: BBC