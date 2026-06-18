Estudio: los eclipses de Sol y los presagios de terror en la antigüedad

Desde hace miles de años, la desaparición repentina del Sol causó asombro entre nuestros antepasados en culturas de todas las épocas y lugares. El temor que esto inspiraba hizo que a menudo los eclipses , según un estudio , se asociaran en la antigüedad con acontecimientos terribles, lo que impulsó la necesidad de comprenderlos, registrarlos y predecirlos.

Surgió así una gran riqueza de interpretaciones en las que se entrecruzaban la explicación natural del fenómeno - según la astronomía propia de cada época y lugar - y su lectura sobrenatural vinculada a las creencias de cada cultura. Luchas fratricidas entre el Sol y la Luna, dragones, sapos, ardillas que devoraban al Sol o la muerte de este son algunas de esas interpretaciones que reflejan la necesidad universal de dar sentido a un fenómeno que era tan impactante como misterioso.

Así lo recoge 'Un mundo de eclipses', un nuevo atlas digital interactivo, creado por la Sociedad Española de Astronomía, a través de su comisión Astronomía Cultural, en el que se recogen las interpretaciones culturales sobre los eclipses en culturas de todo el mundo.

Se trata de un mapamundi interactivo que permite recorrer el mundo virtualmente para descubrir una amplia selección de interpretaciones de los eclipses solares a través del rico patrimonio cultural en el que este fenómeno quedó plasmado.

En total se han recopilado más de 100 manifestaciones culturales seleccionadas por su interés histórico, artístico o etnográfico y por su diversidad geográfica y temporal.

Cada elemento cuenta con una ficha completa con información detallada, con murales en Uganda, textos bíblicos, jeroglíficos egipcios, la primera fotografía de un eclipse solar, sellos de correos conmemorativos, un cómic de Tintín o un manga en Japón, así como mitos y leyendas australianos, cherokees o zulús.

Los eclipses solares han recibido distintas interpretaciones en la antigüedad. Foto Efe

Detalles del proyecto

En España se han identificado una docena de elementos diferentes, que incluyen la pieza cerámica conocida como el vaso de Agüimes en Gran Canaria, un poema medieval hebreo y un sillar de piedra en Sos del Rey Católico. Pero no solo son crónicas o restos arqueológicos de siglos atrás: también aparecen obras pictóricas o canciones recientes, y hasta un capítulo de los Simpson.

El mapa es resultado del trabajo conjunto de un equipo que integra a más de 20 especialistas de una veintena de centros de investigación, universidades y otras entidades, en campos como la astrofísica, la historia del arte, la etnología, la egiptología y la sinología, junto con creadores en ámbitos como la literatura o la fotografía.

El proyecto ha sido coordinado por la astrofísica Montserrat Villar, investigadora del CSIC en el Centro de Astrobiología (CSIC-INTA), quien destaca el carácter transversal e innovador de la iniciativa en el panorama internacional: "Nuestro objetivo es que Un mundo de eclipses enseñe, inspire y despierte la curiosidad".

Los eclipses en la cultura

"Aspiramos a ser una de las fuentes de información online más completas sobre la influencia de los eclipses solares en las distintas culturas del mundo, ofreciendo contenidos rigurosos y accesibles, presentados con un claro enfoque divulgativo", añade.

Se trata de un recurso educativo gratuito para docentes, estudiantes y público general. El atlas ha sido traducido al inglés y adaptado para personas con discapacidad visual.

Para la presidenta de la Sociedad Española de Astronomía, Minia Manteiga, "este proyecto muestra, de forma amena e inspiradora, cómo los eclipses han despertado la curiosidad humana en culturas muy diversas, dando lugar a interpretaciones y expresiones artísticas propias de cada sociedad".

Eclipses e inteligencia artificial

"Aunque hoy comprendemos su origen, nos siguen maravillando y se convierten en una celebración colectiva de la belleza y el asombro que provoca su observación", apunta.

La interfaz de 'Un mundo de eclipses' ha sido diseñada con herramientas de inteligencia artificial generativa. "Este proyecto demuestra que la IA puede ser un catalizador para democratizar la creación de experiencias digitales de alta complejidad: la tecnología deja de ser una barrera para convertirse en un amplificador del pensamiento y la divulgación", afirma Sofía López, miembro de la comisión Astronomía Cultural, experta en IA de la empresa tecnológica española Magnific y creadora de la interfaz.

Este proyecto cobra especial relevancia en la actualidad, dado que España será escenario de un acontecimiento astronómico excepcional: el denominado 'trío de eclipses', con tres eclipses solares visibles en 2026, 2027 y 2028. Este contexto refuerza el valor de Un mundo de eclipses como herramienta para acercar estos fenómenos al público general desde una perspectiva multicultural, y para mostrar cómo la observación del cielo ha influido en la construcción cultural de todas las sociedades. Dpa