Los 5 países más seguros del mundo para las mujeres que viajan solas (y cuáles se encuentran en América Latina)

Todo apunta a que las mujeres que viajan solas son las que impulsan las tendencias de viaje actuales.

Numerosos operadores turísticos informan que este grupo demográfico se encuentra entre sus segmentos de mayor crecimiento, especialmente las mujeres mayores de 50 años que no necesitan compañía para emprender un viaje. Las búsquedas de " viajes en solitario para mujeres " han aumentado un 30% a nivel mundial en los últimos cinco años.

A pesar del creciente interés, muchas mujeres aún tienen preocupaciones válidas en materia de seguridad. En una encuesta realizada en febrero de 2026 por Talker Research para Road Scholar, el 59% de las encuestadas afirmó que caminar de noche era el aspecto de viajar solas que más les preocupaba.

Además, las mujeres eran más propensas que los hombres a mencionar la seguridad como la razón por la que aún no habían viajado solas.

No existe un índice global único que refleje la seguridad de los países para las mujeres que viajan solas. Por ello, analizamos el último índice de Mujeres, Paz y Seguridad (WPS por sus siglas en inglés) de la Universidad de Georgetown, que clasifica a los países según la inclusión, la justicia y la seguridad de las mujeres, junto con el índice de Paz Global, y hablamos con mujeres que viajaban solas sobre dónde se sentían más seguras.

A continuación, presentamos cinco de los países que destacaron este año y cómo recorrerlos mejor como mujer que viaja sola.

Costa Rica

Este país centroamericano fue nombrado recientemente uno de los más felices del mundo, y también ha registrado uno de los ascensos más significativos en el índice WPS, pasando del puesto 60 al 34.

Este cambio refleja avances más amplios en la inclusión y la seguridad de las mujeres, junto con una creciente afluencia de trabajadores remotos atraídos por su visa para nómadas digitales.

"Costa Rica es uno de los lugares más fáciles del mundo para conocer gente viajando sola", afirmó Molly Gagnon, agente especializada en viajes en solitario en "The Social Solivagant", quien regresa cada año desde 2021.

Destaca la gran diversidad de expatriados, surfistas y emprendedores que se concentran en Santa Teresa y Nosara, en la costa del Pacífico.

"Conoces gente de forma natural en clases de surf, yoga, cafés e incluso simplemente paseando por la playa", comentó. "La cultura fomenta la independencia. Es muy común ver a mujeres haciendo cosas solas".

Getty Images Las mujeres representan la mayor cuota dentro de los viajeros en solitario.

Para quienes visitan la ciudad por primera vez, recomienda reservar una o dos actividades estructuradas al principio del viaje, como una clase de surf o una excursión guiada, para facilitar la interacción con la gente, y optar por hoteles boutique o casas de huéspedes con ambiente social en lugar de alojamientos vacacionales aislados.

La costa caribeña de la península tiene un ambiente único. "La vitalidad y la tranquilidad de las playas costeras eran algo que nunca había experimentado", comentó Ashley Hunter, gerente de comunicaciones de Signature Travel Network , quien recientemente viajó sola al sur de Puerto Viejo. "Tomaba fotos durante el día, y cuando empezaba a llover, buscaba un lugar tranquilo donde refugiarme, comer algo y dibujar a partir de esas imágenes".

Estonia

Estonia ocupa el puesto 11 en el índice de Mujeres, Paz y Seguridad (WPS), su mejor posición histórica, gracias a importantes avances en salud de las mujeres, inclusión financiera y percepción de seguridad comunitaria.

Además, se sitúa en el puesto 24 del índice de Paz Global, lo que refleja bajos índices de criminalidad y estabilidad política.

"Durante mi estancia en Estonia, me sentí completamente segura", afirmó Veronika Romane, bloguera de "Aim To Discover" .

Getty Images En algunos operadores turísticos, hasta el 70% de los viajeros en solitario son mujeres.

El casco antiguo de Tallin, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es un punto de partida ideal. "Es muy fácil de recorrer", comentó Romane. "Las calles empedradas, las pequeñas tiendas de artesanía y comida tradicional, la vibrante escena artística y la rica historia de las calles de Tallin me hicieron sentir totalmente a gusto explorando por mi cuenta".

La viajera solitaria Ioana Moga recomienda visitar el Museo Kiek in de Kök y los Túneles del Bastión, un conjunto de torres medievales. "Kiek in de Kök significa "mirar dentro de la cocina", porque desde la torre se podía ver el interior de las cocinas de los vecinos de enfrente", explica Moga, quien narró su viaje en su blog.

"Lo que más me gustó fue bajar al subsuelo y recorrer los túneles, que se utilizaron para diversos fines durante muchos siglos".

Justo al oeste de la capital, el Parque Natural de Tabasalu ofrece una escapada a la naturaleza con paisajes impresionantes, donde los acantilados de piedra caliza se alzan sobre el mar Báltico.

Getty Images Un paseo en barco por el delta del Mekong en Vietnam es una de las maneras más auténticas de experimentar la vida local.

"Fue el lugar perfecto para una caminata tranquila y con vistas espectaculares", dijo Romane. "Me sentí en paz estando allí sola. Las pocas personas que conocí en la zona fueron muy amables y acogedoras, simplemente estaban allí para disfrutar de la naturaleza, igual que yo".

Vietnam

Vietnam, que ocupa el puesto 38 en el índice de Paz Global, ha escalado tres posiciones con respecto al año anterior y se mantiene como uno de los países mejor clasificados del sudeste asiático.

Además, obtuvo resultados relativamente buenos en la Encuesta sobre Mujeres, Población y Seguridad en comparación con los países vecinos, especialmente en lo que respecta a la percepción de las mujeres sobre la seguridad en la comunidad.

"Aquí, las interacciones cotidianas me parecieron cálidas y acogedoras", dijo Gagnon, quien también visitó Vietnam sola el año pasado. "Momentos sencillos, como charlar con el dueño de un café, sentarse a comer en un puesto callejero o viajar en un autobús nocturno, crean oportunidades sociales espontáneas. Es un lugar donde la interacción social se da de forma natural".

Recomienda unirse a uno de los muchos tours en grupos pequeños que ofrece el país, los cuales abarcan temas que van desde la cocina y la gastronomía hasta el motociclismo, como una forma sencilla de iniciarse en el turismo para quienes viajan solos. Pero también recomienda disfrutar de la experiencia de convivir con la gente local.

Getty Images Los viajes en solitario de mujeres han crecido más rápido que el turismo general.

"He regresado a Vietnam varias veces: hice senderismo en Sa Pa con un guía hmong, me alojé en casas de familia en el delta del Mekong y celebré el Tet en las Tierras Altas Centrales con una familia local", dijo Tracy Smith, autora de "El propósito de perderse: Una historia de autodescubrimiento".

"Me impresionó no solo la belleza del país, sino también lo segura y bien recibida que me sentí viajando sola. Regresaré esta primavera para asistir a la boda de mi antiguo guía".

Su consejo: ir más allá del turismo de lista. "Colaboren con guías locales, consideren alojarse en casas de familia y estén abiertos a viajes más pausados y que fomenten las relaciones personales", contó.

"Vietnam recompensa la curiosidad y el respeto; es un país que se disfruta mejor a través de la conexión con los demás".

Uruguay

Uruguay también ha experimentado un notable ascenso en el índice de Mujeres, Paz y Seguridad de este año, pasando del puesto 59 al 35, gracias a sus buenos resultados en justicia y seguridad, incluyendo bajos índices de violencia contra las mujeres.

Asimismo, se sitúa como el segundo país más pacífico de Sudamérica (solo por detrás de Argentina) en el índice de Paz Global.

"Enseguida me llamó la atención el ambiente relajado", comentó Claudia Tavani, quien escribió sobre su experiencia en su blog.

"Uruguay es increíblemente tranquilo y su gente es muy acogedora. Visité el país a mediados de marzo, cuando no había muchos turistas, así que pude conocer a muchos lugareños que siempre estaban dispuestos a charlar y compartir historias interesantes sobre el país, su historia y su cultura".

Getty Images Los expertos creen que hay un cambio estructural en cómo viajan las mujeres.

Visitar Colonia del Sacramento, en el suroeste de Uruguay, es una experiencia inolvidable, especialmente el Barrio Histórico, donde se concentran la mayoría de las atracciones del país.

"Es un laberinto de callejuelas empedradas con paredes encaladas y buganvillas de colores que inundan las calles, y los autos antiguos le dan un toque único", comentó Tavani.

Recomienda detenerse al atardecer en la Calle de los Suspiros (una calle bien conservada que antiguamente albergaba los históricos burdeles de la ciudad) o en el faro de Colonia.

Para disfrutar del ambiente playero, recomienda Punta del Diablo, un pueblo pesquero en la costa este, en lugar de la más conocida y concurrida Punta del Este. "Es mucho más tranquilo y seguro explorarlo solo", comentó. "La playa es un lugar ideal para tomar el sol y nadar".

En Montevideo, alquilar una bicicleta y recorrer las ramblas junto al Río de la Plata es una forma sencilla de explorar la ciudad.

Tavani también destaca el Carnaval, que se celebra desde mediados de enero hasta finales de febrero o principios de marzo, como una alternativa mucho más relajada a las celebraciones de Río.

Getty Images Punta del Diablo, en la costa este de Uruguay, es un tranquilo pueblo costero con profundas raíces pesqueras.

Noruega

Noruega, tercera en el índice WPS (empatada con Suecia), obtuvo una alta puntuación en cuanto a protección social, igualdad salarial y seguridad ciudadana.

El país se ha mantenido consistentemente entre los tres primeros desde que se creó el índice en 2017, y su sólida red de protección social (que incluye atención médica universal, licencia parental y guarderías públicas) sustenta una cultura en la que las mujeres participan activamente en el mercado laboral y en el gobierno.

Para las mujeres que viajan solas, el atractivo reside tanto en la naturaleza como en la seguridad. "Viajar sola aquí fue muy fácil", dijo Janice Lintz, quien afirmó que su crucero de expedición fue uno de los viajes más extraordinarios que ha realizado.

"La fauna [en Svalbard] superó todas mis expectativas. Vimos osos polares, focas barbadas, morsas, zorros árticos y renos. También vimos hielo plano a unos 82 grados de latitud norte, lo cual fue surrealista".

La comodidad y la sensación de bienestar persisten incluso al aire libre en la oscuridad. "Siempre me sentí segura, incluso al fotografiar el cielo nocturno", dijo Lisa Michele Burns, fundadora del club de fotografía de viajes "The Wandering Lens".

Getty Images Los viajeros solitarios se sienten atraídos por Noruega por sus paisajes épicos, su gran sensación de seguridad y su profunda conexión con la naturaleza.

Burns ha visitado Noruega dos veces sola: una en invierno para fotografiar las auroras boreales y otra a finales de verano, pasando gran parte del tiempo en la región norte, alrededor de Bodø y las islas Lofoten.

"Las espectaculares costas ofrecen el entorno perfecto para pasear, disfrutar de la belleza y los sonidos, fotografiar con calma y observar cómo se desarrollan las condiciones", comentó.

Aunque a Burns le encanta la naturaleza, también aprecia los acogedores hoteles del país. "Las casas tradicionales de pescadores, ahora convertidas en cabañas, y el diseño interior escandinavo son otras razones por las que siempre tendré a Noruega en mi lista de lugares a los que me encantaría volver", dijo.

Burns recomienda a quienes viajan solos alquilar un coche y planificar una ruta por los pequeños pueblos y miradores de la región de Lofoten, con tiempo libre suficiente para explorar sin prisas. Destaca las playas de arena rosa de Mjelle, las de Unstad y Haukland, y el pueblo pesquero de Nusfjord.

*Este artículo fue publicado en BBC Travel. Para leer la nota completa en inglés, haz clic aquí.





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FUENTE: BBC