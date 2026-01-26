"Les entregué a mi marido y me dejaron sin nada": las viudas ucranianas que luchan para que se reconozca a los soldados que se quitan la vida

Este artículo contiene detalles perturbadores y referencias al suicidio. Algunos nombres han sido cambiados para proteger identidades.

Kateryna no puede hablar de su hijo Orest sin llorar. Su voz tiembla de ira al explicar cómo se enteró de su muerte.

Orest falleció en el frente cerca de Chásiv Yar, en la región ucraniana de Donetsk, en 2023. Según la investigación oficial del ejército, se suicidó.

Kateryna pidió que su identidad y la de su hijo fallecido permanecieran en el anonimato debido al estigma que rodea al suicidio y la salud mental en Ucrania .

Orest era un joven tranquilo de 25 años, amante de los libros que soñaba con una carrera académica. Su mala vista lo había incapacitado inicialmente para el servicio militar al comienzo de la guerra, contó su madre.

Sin embargo, en 2023, una patrulla de reclutamiento lo detuvo en la calle y lo sometió a una reevaluación. Fue declarado apto para el combate y poco después, fue enviado al frente como especialista en comunicaciones.

EPA La BBC conversó con familiares de soldados que se han quitado la vida mientras estaban en servicio.

Es difícil saber el número exacto de soldados ucranianos muertos en combate. A principios de este año, el presidente Volodymir Zelensky reconoció más de 46.000 muertes entre soldados y oficiales ucranianos. Los analistas occidentales creen que esta cifra es una subestimación.

En la sombra, se desarrolla una tragedia más silenciosa: la de los soldados que se quitan la vida y la de sus familias que quedan sumidas en el dolor, el estigma y el silencio.

No existen estadísticas oficiales sobre el suicidio de soldados. Las autoridades aseguran que son incidentes aislados. Sin embargo, defensores de los derechos humanos y los familiares creen que podrían ser cientos.

"Orest fue capturado, no convocado", dijo Kateryna con amargura.

El centro de reclutamiento local negó cualquier irregularidad a la BBC, afirmando que la visión deteriorada hizo que Orest estuviera "parcialmente en forma" durante la guerra.

Una vez destinado cerca de Chásiv Yar, Orest se volvió cada vez más retraído y depresivo, afirmó Kateryna.

Todavía le escribe cartas a su hijo todos los días: 650 y la cifra sigue aumentando. Su dolor empeoró por la forma en que la ley clasifica su muerte. En Ucrania, el suicidio se considera una pérdida no relacionada con el combate. Las familias de los uniformados que se quitan la vida no reciben compensación, honores militares ni reconocimiento público.

"En Ucrania, es como si estuviéramos divididos", dijo Kateryna.

"Algunos murieron de la forma correcta, otros de la incorrecta", agregó.

"El Estado se llevó a mi hijo, lo envió a la guerra y me trajo de vuelta con el cuerpo en una bolsa. Eso es todo. Ni ayuda, ni verdad, nada", se quejó.

Reuters Los soldados ucranianos que se suicidan no reciben honores e incluso algunas iglesias se niegan a oficiarles funerales.

La cifra oculta

La historia de Kateryna es una de las tres que la BBC recopiló de familias cuyos seres queridos se suicidaron durante el servicio. Cada historia revela un doloroso patrón de agotamiento psicológico y un sistema que, según afirman, los descuida.

Para Mariyana, de Kyiv, la historia es desgarradoramente similar. Desea mantener oculta tanto su identidad como la de su difunto esposo.

Su marido, Anatoliy, se ofreció como voluntario para luchar en 2022. Inicialmente lo rechazaron por su falta de experiencia militar, pero "siguió regresando hasta que se lo llevaron", dijo Mariyana con una leve sonrisa.

Anatoliy fue desplegado como ametrallador cerca de Bajmut, uno de los frentes más sangrientos de la guerra.

"Dijo que, tras una misión, murieron unos 50 hombres", recordó Mariyana.

"Regresó distinto; tranquilo y distante", apuntó.

Tras perder parte del brazo, Anatoliy fue hospitalizado.

Una noche, tras una llamada telefónica con su esposa, se quitó la vida en el patio del hospital.

"La guerra lo destrozó", dijo la mujer entre lágrimas.

"No podía vivir con lo que había visto", agregó

Debido a que Anatoliy se suicidó, las autoridades le negaron un entierro militar.

"Cuando estuvo en el frente, fue útil. ¿Pero ahora no es un héroe?", denunció Mariyana, quien admitió sentirse traicionada.

"El Estado me dejó en la cuneta", afirmó.

"Les di a mi marido y me dejaron sola, sin nada", sentenció.

También se ha sentido estigmatizada por otras viudas de militares.

BBC Mariyana, una de las viudas con las que conversó la BBC, pidió que se ocultara su identidad debido al estigma que rodea al suicidio en el país.

"Fue como si el mundo se hubiera derrumbado"

Su único apoyo es una comunidad en línea de mujeres como ella: viudas de soldados que se suicidaron.

Quieren que el gobierno cambie la ley para que sus familias tengan los mismos derechos y reconocimiento que otras familias de militares caídos.

Viktoria, a quien conocimos en Lviv, aún no puede hablar públicamente sobre la muerte de su esposo por temor a ser condenada. Tampoco usamos su nombre real ni el de su marido.

Su esposo, Andriy, tenía una cardiopatía congénita, pero insistió en alistarse en el ejército. Se convirtió en conductor de una unidad de reconocimiento y presenció algunas de las batallas más intensas, incluida la liberación de Jersón.

En junio de 2023, Viktoria recibió una llamada telefónica en la que le informaban que Andriy se había quitado la vida.

"Fue como si el mundo se hubiera derrumbado", afirmó.

Su cuerpo llegó 10 días después, pero le dijeron que no podía verlo.

Un abogado que contrató posteriormente encontró inconsistencias en la investigación sobre su muerte. Las fotos del lugar de los hechos la hicieron dudar de la versión oficial de la muerte de su esposo. Desde entonces, el ejército ucraniano ha accedido a reabrir la investigación, reconociendo los fallos.

"Estoy luchando por su nombre. Ya no puede defenderse. Mi guerra no ha terminado", agregó.

Global Images Ukraine via Getty Images Los nombres y fotos de los soldados que se han quitado la vida no son incluidos en los monumentos que se levantan a los caídos durante la guerra con Rusia.

Cultura del estigma

Oksana Borkun dirigió una comunidad de apoyo para viudas de militares.

Su organización ahora incluye a unas 200 familias en duelo por suicidio.

"Si es un suicidio, entonces no es un héroe; eso es lo que la gente piensa", dijo.

"Algunas iglesias se niegan a celebrar funerales. Algunos pueblos no cuelgan sus fotos en los muros conmemorativos", comentó.

Muchas de estas familias dudan de las explicaciones oficiales de la muerte de sus seres queridos.

"Algunos casos simplemente se descartan demasiado rápido", añadió Oksana.

El capellán militar Borys Kutovyi afirmó haber visto al menos tres suicidios en su mando desde que comenzó la invasión. Pero para él, incluso un suicidio es demasiado.

"Cada suicidio significa que fallamos en algo", declaró.

Cree que muchos soldados reclutados, a diferencia de los militares de carrera, son especialmente vulnerables psicológicamente.

Tanto Oksana como el padre Borys aseveraron que quienes se suicidaron también deberían ser considerados héroes.

BBC Olha Reshetylova, la primera defensora del pueblo para los militares de Ucrania

Un sistema que lucha por la verdad

Olha Reshetylova, defensora del pueblo para los militares de Ucrania, afirmó recibir informes de hasta cuatro suicidios militares al mes y reconoció que no se está haciendo lo suficiente para atajar el problema.

"Han vivido el infierno. Incluso las mentes más fuertes pueden quebrarse", explicó.

Reshetylova declaró a la BBC que su oficina está impulsando una reforma sistémica.

"Construir una escuela de psicología militar adecuada lleva años", afirmó.

"Las familias tienen derecho a la verdad", añadió.

"No confían en los investigadores. En algunos casos, los suicidios pueden encubrir asesinatos", admitió.

Su opinión no es tan clara sobre si todos los que sirven deberían ser honrados como héroes militares, pero mira hacia el futuro.

"Debemos prepararnos ahora para cuando esto termine", advirtió Reshetylova.

"Estas personas eran sus vecinos, sus compañeros. Han vivido un infierno. Cuanto más cálida sea la bienvenida, menos tragedias habrá", agregó.

*Con información adicional de Kevin McGregor, Oleksii Nazaruk y Phoebe Hopson.

*Si tú o alguien de tu entorno piensa en el suicidio, busca ayuda. Puedes encontrar recursos de apoyo haciendo clic aquí.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC