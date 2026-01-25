Las protestas y la indignación se extienden tras la muerte a tiros de un manifestante por agentes migratorios en Mineápolis

La muerte de un segundo ciudadano estadounidense en menos de un mes durante redadas migratorias en Minneapolis ha desatado airadas protestas y una extendida condena.

Cientos de manifestantes desafiaron el clima gélido para salir a las calles para protestar por la muerte a tiros de Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años abatido por agentes de Inmigración durante un incidente este sábado.

Los videos del lugar muestran el forcejeo entre los agentes federales y Pretti. Las autoridades federales y estatales han ofrecido versiones contradictorias de lo sucedido en los momentos previos al tiroteo.

Trump ordenó el envío de agentes federales a este estado gobernado por demócratas en diciembre, con el objetivo de llevar a cabo una deportación masiva de migrantes indocumentados.

El sábado por la noche, cientos de personas rindieron homenaje a Pretti, encendiendo velas y coreando su nombre cerca del lugar donde recibió los disparos.

Durante el día, cientos de manifestantes expresaron su indignación por el tiroteo y las redadas de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mientras agentes armados y enmascarados utilizaban gas lacrimógeno y granadas aturdidoras para dispersarlos.

Las protestas se han extendido a otras ciudades de los Estados Unidos, incluida Nueva York, Chicago, Los Ángeles y San Francisco., en las que muchos asistentes portaban pancartas que pedían "Justicia para Alex" y "abolir el ICE".

Reuters Los videos difundidos tras el incidente ponen en cuestión la versión del gobierno de que Pretti pretendía "masacrar" a los agentes.

Versiones contradictorias

El gobierno de Trump ha descrito a Pretti como un "terrorista doméstico".

La Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que estaba allí "para perpetuar la violencia", y alegó que se aproximó a los agentes federales con una pistola semiautomática de 9 mm.

Han surgido videos que muestran un forcejeo entre agentes de la Patrulla Fronteriza y el hombre justo antes del tiroteo. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) declaró que los agentes dispararon en defensa propia después de que Pretti se resistiera a sus intentos de desarmarlo.

Testigos presenciales, funcionarios locales y la familia de la víctima han cuestionado ese relato, señalando que tenía un teléfono en la mano, no un arma. Sus padres acusaron a la administración de difundir "mentiras repugnantes" sobre lo sucedido.

BBC Verify analizó múltiples videos que muestran los momentos previos al tiroteo. Estos muestran a Pretti filmando a los agentes con su teléfono. Uno de los agentes empuja a otra persona al suelo, y Pretti se interpone entre esa persona y el agente.

El agente le rocía gas pimienta en la cara y, mientras él intenta ayudar a la mujer en el suelo, más agentes se unen y lo derriban. Ninguno de los videos disponibles muestra a Pretti sosteniendo un arma.

Se puede ver a un agente con una chaqueta gris con las manos vacías mientras intenta quitarle algo de la cintura a Pretti. Luego, el agente se aleja de Pretti, sosteniendo lo que parece ser una pistola en su mano derecha.

Menos de un segundo después de esto, un agente le dispara a Pretti. Se escuchan diez disparos.

Dos testigos refutaron en declaraciones oficiales el relato del DHS sobre lo sucedido, y ambos afirmaron que no vieron a Pretti blandir un arma.

Sin embargo, el fiscal general adjunto, Todd Blanche, declaró el domingo en el programa "Meet the Press" de NBC que los videos no eran claros y que "hay mucho que no vemos" en ellos, por lo que era importante realizar una investigación.

El presidente Trump afirmó que los funcionarios locales y estatales estaban "incitando a la insurrección", sugiriendo que habían ordenado a la policía local no proteger a los oficiales federales de inmigración en el lugar del tiroteo.

El gobernador Walz rebatió enérgicamente la versión del gobierno federal sobre el incidente. "He visto el video desde varios ángulos y es repugnante", dijo a los periodistas.

"Gracias a Dios tenemos el video porque, según el DHS, estos siete tipos heroicos enfrentaron el embate de un batallón contra ellos o algo así. Es una tontería y son mentiras", afirmó.

Walz reiteró su llamado a Trump para que ponga fin a las operaciones de ICE en Minnesota e instó a que las protestas sigan siendo pacíficas.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, también exigió que los agentes de ICE abandonen el estado. "¿Cuántos residentes más, cuántos estadounidenses más tienen que morir o resultar gravemente heridos para que esta operación termine?", declaró.

Las autoridades locales llevan semanas reclamando al gobierno de Trump que ponga fin al despliegue extraordinario de agentes federales de Inmigración en Minnesota.

Reuters Alex Pretti tenía permiso de armas y no había sido nunca condenado por ningún delito.

El jefe de la policía de Mineápolis, Brian O'Hara, afirmó que el hombre que resultó muerto era un propietario legal de armas que no tenía antecedentes penales, y del que solo constaban algunas infracciones de tráfico.

En Minnesota es legal portar una pistola en público si se cuenta con un permiso.

El senador republicano Bill Cassidy calificó los sucesos en Minneapolis como "increíblemente perturbadores". La "credibilidad" del ICE y del Departamento de Seguridad Nacional está en juego", afirmó en una publicación en redes sociales.

"Debe haber una investigación conjunta completa, tanto federal como estatal".

Getty Images El lugar donde murió Pretti se ha convertido en un memorial improvisado.

Semanas de tensiones

Este último tiroteo ocurre tras semanas de tensiones entre las autoridades de Minnesota, agentes federales y manifestantes que han salido a las calles para vigilar a los agentes durante sus redadas contra la inmigración.

A principios de este mes, un agente de ICE mató a tiros a Renee Good, una residente de Mineápolis de 37 años que participaba en una de esas labores de observación.

La ofensiva de Trump en Mineápolis se puso en marcha en diciembre, después de que algunos inmigrantes somalíes fueran condenados en un fraude masivo de programas estatales de bienestar social. El estado alberga a la comunidad más grande de inmigrantes somalíes en los Estados Unidos.

Los agentes de ICE tienen el poder de detener a personas de las que sospechan que se encuentran ilegalmente en los Estados Unidos.

Getty Images Los agentes se enfrentaron a los manifestantes que protestaban por la muerte de Pretti.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC