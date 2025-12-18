Las nuevas fotos del caso Epstein que hicieron públicas los demócratas del Congreso de EE.UU.

Un comité de la Cámara de Representantes del Congreso de EE.UU. publicó este jueves un lote con casi 70 fotografías de los legatarios del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein .

Se trata de la tercera publicación de este tipo de un total de más de 95.000 fotos que el Comité de Supervisión ha obtenido de las propiedades personales de Epstein.

Entre las imágenes difundidas hay algunas con citas del libro "Lolita" que fueron escritas en el cuerpo de una mujer, así como fotos (con datos protegidos) de pasaportes de mujeres extranjeras.

La divulgación se produce horas antes de la fecha límite (19 de diciembre) que se dio para que el Departamento de Justicia publique todos los archivos relacionados con su investigación sobre Epstein.

"Estas nuevas imágenes plantean más preguntas sobre lo que exactamente tiene en su poder el Departamento de Justicia", dijo Robert Garcia, un congresista demócrata y alto miembro del comité.

Epstein murió en una prisión de Nueva York en 2019 mientras esperaba su juicio por acusaciones de tráfico sexual.

Comité de Supervisión El lingüista y filósofo Noam Chomsky aparece en un avión privado al lado de Epstein.

¿Qué hay en las imágenes publicadas?

Algunas de las fotos publicadas este jueves muestran a Epstein hablando con el catedrático y activista Noam Chomsky a bordo de un avión privado; a Bill Gates de pie junto a una mujer cuyo rostro ha sido censurado; a Steve Bannon sentado en un escritorio frente a Epstein, y al cofundador de Google, Sergey Brin, en una cena.

La BBC ha intentado ponerse en contacto con cada uno de ellos para recabar sus comentarios y espera su respuesta.

Comité de Supervisión Steve Bannon, un activista conservador y antiguo aliado de Trump, aparece en esta imagen junto a Esptein

Comité de Supervisión En las imágenes difundidas se ve a varios hombres que no están identificados.

Estos son los últimos hombres ricos y poderosos que aparecen en las fotos de Epstein publicadas por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes; en fotos publicadas anteriormente también aparecían el presidente estadounidense Donald Trump y el expresidente Bill Clinton, así como el director de cine Woody Allen, el exsecretario del Tesoro estadounidense Larry Summers, el abogado Alan Dershowitz, Andrés Mountbatten-Windsor, entre otros.

Aparecer en las fotos no es prueba de algún delito. Muchos de los hombres señalados han afirmado que nunca participaron en las actividades ilegales de Epstein.

En una declaración que acompaña a la publicación de las fotos, los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes afirmaron que los archivos de Epstein no ofrecen el contexto ni la fecha de las fotos.

"Las fotos se seleccionaron para ofrecer al público transparencia sobre una muestra representativa de las fotos recibidas del archivo y para proporcionar información sobre la red de Epstein y sus actividades extremadamente perturbadoras", afirma el comunicado.

La publicación también incluye varias fotos de citas de la novela "Lolita", de Vladimir Nabokov, escritas con tinta negra en diferentes partes del cuerpo de una mujer, como el pecho, el pie, la cadera y la espalda.

"Lolita" cuenta la historia de una adolescente que es seducida por un profesor de literatura. Una cita del libro escrita en el pecho de una mujer dice: "Lo-lee-ta: la punta de la lengua emprende un viaje de tres pasos paladar abajo hasta apoyarse, en el tercero, en el borde de los dientes".

Comité de Supervisión Otra cita fue escrita en un pie de una mujer.

También hay varias fotos de pasaportes y documentos de identidad de mujeres de países de todo el mundo, entre ellos Lituania, Rusia, República Checa y Ucrania.

La mayor parte de la información de los documentos, como los nombres y las fechas de nacimiento, está censurada, pero el Comité de Supervisión afirmó en un comunicado que los pasaportes pertenecen a "mujeres con las que Jeffrey Epstein y sus cómplices mantenían relaciones".

Otra foto muestra a Epstein sentado en un escritorio rodeado de tres figuras femeninas cuyos rostros han sido censurados: una tiene la mano sobre el pecho de Epstein, debajo de su camisa, y otra está agachada para mirar una laptop a un lado. Epstein parece estar ayudando a la tercera a ponerse una pulsera.

Otra imagen publicada es una captura de pantalla de mensajes de texto de una persona desconocida que dice que le han enviado "algunas chicas" y que pide "1000$ por chica".

Comité de Supervisión En las imágenes difundidas hay varias fotos de pasaportes de mujeres extranjeras, varias de ellas europeas.

Antes de la fecha límite

El comité tiene en su poder miles de imágenes de las posesiones de Epstein que son "tanto gráficas como mundanas", según explicó en su comunicado del jueves.

Las fotos y los archivos en poder del Congreso son independientes de lo que se conoce generalmente como "los archivos de Epstein". Estos son documentos que están en poder del Departamento de Justicia relacionados con su propia investigación del caso.

En virtud de la Ley de Transparencia de los Expedientes Epstein, que el presidente Trump promulgó el mes pasado, el Departamento de Justicia tiene hasta el 19 de diciembre para hacer públicos los archivos.

Se desconoce el alcance del contenido de los archivos del Departamento de Justicia y es probable que gran parte del contenido sea objeto de una fuerte censura, al igual que los materiales de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes.

