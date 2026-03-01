Las lesiones en la cabeza pueden desencadenar cambios cerebrales tiempo después

Hallazgos preliminares de un estudio australiano indican que las lesiones cerebrales traumáticas (LCT), incluyendo las conmociones cerebrales, pueden desencadenar cambios cerebrales duraderos detectables décadas después, incluso en adultos sanos.

Los investigadores observaron puntuaciones más altas de disfunción del estado de ánimo, una menor integridad de la materia blanca en múltiples áreas cerebrales, disminución del sentido del olfato, junto con cambios autonómicos y gastrointestinales entre los participantes con LCT en comparación con el grupo de control, según un comunicado de la Universidad de Adelaida, Australia.

Estos síntomas se asocian con un mayor riesgo de enfermedad de Parkinson en etapas posteriores de la vida, según el comunicado.

El ensayo clínico en curso, con más de 600 participantes, busca identificar los mecanismos que aumentan el riesgo de demencia o Parkinson, ya que la LCT está relacionada con el 15% de las demencias, mientras que incluso una sola LCT aumenta el riesgo de Parkinson en más del 50%, señalaron los investigadores.