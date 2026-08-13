Las impresionantes imágenes del eclipse solar total que se pudo ver en Europa

En diferentes partes del continente, se pudo ver el fenómeno de manera parcial, mientras que en España se apreció en su totalidad.

De diferentes partes de Europa llegan imágenes del eclipse solar que se pudo apreciar este miércoiles en esa zona del hemisferio occidental.

Las imágenes más impactantes llegan desde España, donde el fenómeno se ha podido apreciar de manera total por primera vez desde 1912.

Este es el primero de una inusual "trilogía de eclipses" que observará el país en un abanico de dos años: en agosto de 2027 volverá a haber otro eclipse solar total, mientras que en 2028 ocurrirá un eclipse anular de Sol.

Getty Images Getty Images Getty Images Cientos de personas vieron el eclipse con las gafas especiales. Reuters El efecto "anillo de diamantes" aparece a medida que la Luna se desplaza frente al Sol durante el eclipse solar total, tal como se observa desde Navarrete, en el norte de España. Getty Images En otros lugares como Berlín, el eclipse pudo apreciarse de manera parcial. BBC Descarga la nueva app del BBC World Service. Elige BBC News Mundo y recibe alertas de noticias, documentales y análisis, todo en un solo lugar. Importante: la nueva aplicación no está disponible en Reino Unido ni Estados Unidos.