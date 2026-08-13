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Eclipse solar

Las impresionantes imágenes del eclipse solar total que se pudo ver en Europa

En diferentes partes del continente, se pudo ver el fenómeno de manera parcial, mientras que en España se apreció en su totalidad.

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España peninsular disfrutó de un eclipse solar total, algo que no sucedía desde 1912.
España peninsular disfrutó de un eclipse solar total, algo que no sucedía desde 1912. Getty Images
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Cientos de personas vieron el eclipse con las gafas especiales.
Cientos de personas vieron el eclipse con las gafas especiales. Getty Images
El efecto &quot;anillo de diamantes&quot; aparece a medida que la Luna se desplaza frente al Sol durante el eclipse solar total, tal como se observa desde Navarrete, en el norte de España.
El efecto "anillo de diamantes" aparece a medida que la Luna se desplaza frente al Sol durante el eclipse solar total, tal como se observa desde Navarrete, en el norte de España. Reuters
En otros lugares como Berlín, el eclipse pudo apreciarse de manera parcial.
En otros lugares como Berlín, el eclipse pudo apreciarse de manera parcial. Getty Images
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De diferentes partes de Europa llegan imágenes del eclipse solar que se pudo apreciar este miércoiles en esa zona del hemisferio occidental.

Las imágenes más impactantes llegan desde España, donde el fenómeno se ha podido apreciar de manera total por primera vez desde 1912.

Este es el primero de una inusual "trilogía de eclipses" que observará el país en un abanico de dos años: en agosto de 2027 volverá a haber otro eclipse solar total, mientras que en 2028 ocurrirá un eclipse anular de Sol.

La corona solar resplandece mientras la Luna oculta totalmente el Sol durante la fase de totalidad del eclipse solar total, visto desde la playa del Arenal en Llucmajor, en la isla balear de Mallorca, el 12 de agosto de 2026.
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La luz del eclipse se refleja sobre el perfil de un hombre y un niño que hablan sobre el fenómeno en España.
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Una mujer mayor con una película protectora mira el eclipse en Reino Unido.
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Cientos de personas vieron el eclipse con las gafas especiales.
El efecto
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El efecto "anillo de diamantes" aparece a medida que la Luna se desplaza frente al Sol durante el eclipse solar total, tal como se observa desde Navarrete, en el norte de España.
El eclipse parcial sobre Berlín.
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En otros lugares como Berlín, el eclipse pudo apreciarse de manera parcial.
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FUENTE: BBC

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