Las impactantes imágenes de los nuevos accidentes de tren en España

Tras el trágico hecho de este domingo y en medio de un fuerte temporal, descarrilaron dos nuevos trenes, uno en Barcelona y otro en la localidad de Girona.

El accidente más grave se produjo en Barcelona, donde se confirmó la muerte de uno de los maquinistas.

España se encuentra atravesando un delicado momento luego de la tragedia de este domingo, tras el descarrilamiento de un tren de alta velocidad, donde cerca de 40 personas murieron y otro centenar resultó herido. Ahora, a solo dos días de ese hecho y en medio de un temporal, se reportó el descarrilamiento de dos trenes, uno en Barcelona y otro en Girona.

El primero de ellos ocurrió entre las estaciones Gelida y Sant Sadurní d’Anoia, en Cataluña, en la línea R4. Este nuevo incidente se dio luego de que un muro de contención cediera sobre las vías, provocando el descarrilamiento. Allí se confirmó la muerte del maquinista del vehículo, mientras que otras 15 personas resultaron heridas, cinco de ellas de gravedad.

Mientras tanto, en Girona, se reportó un accidente de trenes entre Maçanet Massanes y Tordera, en la línea R1. En este caso, el descarrilamiento se produjo después de que cayeran piedras sobre las vías, producto del fuerte temporal que azota la zona. Por el momento, se desconoce si hubo heridos en este incidente.

Las impactantes imágenes de los accidentes en Barcelona y en Girona

Accidente de trenes en Barcelona (2)
Las imágenes del grave accidente en Barcelona.

Accidente de trenes en Barcelona (1)
Las imágenes del grave accidente en Barcelona.

El video del rescate de los Bomberos de Cataluña tras el accidente de tren
Accidente de tren en Barcelona
Las imágenes del grave accidente en Barcelona.

Accidente de trenes en España
Las imágenes del grave accidente en Barcelona.

Nuevo incidente en Cataluña (2)
Las imágenes del grave accidente en Barcelona.

tren-gelida-barcelona-34647
El tren descarrilló en Gélida, cerca de Barcelona.

