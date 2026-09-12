Las imágenes de las protestas en Chile tras la decisión de Kast de no realizar ceremonias oficiales para conmemorar el golpe contra Salvador Allende

Mientras el mundo conmemoraba el 25 aniversario de los atentados que golpearon a Nueva York y Washington, Chile recordaba otro 11 de septiembre, el de 1973, cuando un golpe militar abrió el camino a la dictadura del general Augusto Pinochet. Sin embargo, esta jornada fue distinta de las anteriores.

Por primera vez desde el regresó de la democracia en 1990, el gobierno no organizó actos ni ceremonias oficiales con motivo del derrocamiento del presidente socialista Salvador Allende hace 53 años.

"No puedo borrar la historia (pero) tampoco puedo pedirle a nuestros compatriotas que estemos condenados por nuestra historia a no poder mirar hacia el futuro", declaró el presidente chileno, José Antonio Kast, desde la región de Los Ríos, a unos 950 kilómetros al sur de Santiago, la capital del país.

"No hay mejor homenaje para la patria que enfrentar las urgencias de nuestros compatriotas, estar en terreno para conocer cuáles son los problemas que hoy afectan a los chilenos", agregó el mandatario tras reunirse con los afectados por las recientes emergencias climáticas que han golpeado diversas regiones de Chile.

La decisión de Kast, cuyo hermano fue miembro del gobierno de Pinochet y quien en el pasado ha defendido el legado económico de ese régimen, ha sido cuestionada por la oposición.

"El presidente de Chile tiene que saber que el lugar donde él vive (por el Palacio de La Moneda), desde donde gobierna, fue destruido por un bombardeo que realizaron las fuerzas sediciosas y fascistas", recordó el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona.

"Hoy le toca ser presidente de Chile, no un activista de derecha", agregó el político.

En términos similares se pronunció el gobernador de la Región Metropolitana de Santiago, el democristiano Claudio Orrego, quien calificó de "mala señal" la actitud del gobierno.

"Para cualquier demócrata, un golpe de Estado es una desgracia que los chilenos tenemos que procurar que nunca vuelva a ocurrir", declaró.

El político hizo hincapié en "la estela de violaciones a los derechos humanos y de sufrimiento" que dejó la fecha.

Javier Torres / AFP via Getty Images Decenas de ciudadanos se congregaron ante el Palacio presidencial de La Moneda para recordar el golpe de Estado.

Lucas Aguayo Araos/Anadolu via Getty Images En la noche, decenas de personas permanecieron en vigilia en recuerdo a las víctimas de los sucesos ocurridos en Chile hace 53 años.

Quienes no olvidaron

Pero mientras las autoridades nacionales optaron por ignorar la fecha, sectores de la sociedad decidieron organizar sus propios homenajes y tributos.

Más de un centenar de personas, entre ellas dirigentes opositores y el expresidente Gabriel Boric (2022-2026), se congregaron ante la tumba de Allende para rendir homenaje al mandatario fallecido durante la asonada militar.

La hija del expresidente, la exsenadora y dirigente socialista Isabel Allende, también criticó la decisión del gobierno de Kast de no conmemorar esta fecha.

"Un país sin memoria no tiene futuro", replicó.

"La memoria no solo significa acompañar a quienes sufrieron; también significa dignificar a las víctimas, saber lo que pasó, conocerlo profundamente y proyectarnos hacia una sociedad que nunca más vea la violencia como una herramienta para resolver diferencias políticas", apuntó Allende.

Javier Torres / AFP via Getty Images Las manifestaciones en Santiago terminaron en enfrentamientos con la policía.

Javier Torres / AFP via Getty Images)

Boric, por su parte, consideró que, si la decisión del gobierno perseguía que se olvidara la fecha, había fracasado.

"No se necesitan ceremonias oficiales para recordar la historia (...). Es una memoria que está grabada en la esencia misma del corazón del pueblo de Chile y que se transmite de generación en generación", aseguró.

Por su parte, cientos de personas participaron en una movilización en el centro de Santiago que recordó la ocasión y en la que se pudieron ver pancartas de "Muerte al fascismo".

"Hoy conmemoramos un día triste, un día de luto para muchas familias chilenas, en el que los militares tomaron el poder por la fuerza y bombardearon La Moneda", declaró una manifestante a AFP.

En términos similares se pronunció Emilia Núñez, quien dijo: "Para muchos chilenos, el 11 de septiembre de 1973 fue la última vez que pudieron desayunar con sus padres, hermanos o seres queridos. Y eso no lo podemos olvidar, por ellos y por nosotros".

Javier TORRES / AFP via Getty Images El presidente Kast pidió a sus compatriotas dejar de mirar al pasado y enfocarse en el futuro.

La movilización terminó con enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden, que utilizaron cañones de agua para dispersar a los participantes.

No obstante, en la noche en algunas zonas de la ciudad se realizaron vigilias ante los retratos de algunos de los asesinados y desaparecidos durante el golpe y posteriormente.

Tras el golpe del 11 de septiembre de 1973, el general Augusto Pinochet instauró una dictadura militar que se prolongó durante 17 años.

Este régimen dejó más de 3.200 personas asesinadas, mientras que otras 40.000 sufrieron violaciones de derechos humanos, de acuerdo con cifras oficiales.

FUENTE: BBC