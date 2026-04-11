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Las imágenes del riesgoso y emotivo regreso de los astronautas de Artemis II a la Tierra

Así registraron las cámaras el regreso de los astronautas de la misión lunar Artemis II de la NASA tras amerizar sanos y salvos en el Océano Pacífico.

BBC Mundo

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Los astronautas Victor Glover, piloto de Artemis II (izq.), y Christina Koch, especialista de la misión, bajaron del helicóptero con amplias sonrisas.
Los astronautas Victor Glover, piloto de Artemis II (izq.), y Christina Koch, especialista de la misión, bajaron del helicóptero con amplias sonrisas. NASA / Getty
Misión cumplida del comandante Reid Wiseman (izq.) y el astronauta canadiense Jeremy Hansen.
Misión cumplida del comandante Reid Wiseman (izq.) y el astronauta canadiense Jeremy Hansen. NASA / Getty
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Los cuatro astronautas que participaron en la histórica misión Artemis II a la Luna regresaron sanos y salvos a la Tierra en una maniobra que la NASA calificó "de manual".

A las 8:07 pm (hora del este de EE.UU.), la cápsula Orión amerizó en el océano Pacífico, frente a las costas de San Diego, tal como estaba programado.

Poco después, la nave desplegó sus flotadores de seguridad.

La cápsula Orión despliega cuatro flotadores redondos color naranja mientras yace sobre la superficie del mar
NASA / Reuters

Buceadores de la Marina de EE.UU. ya estaban listos para desplazarse en lanchas desde desde el buque de rescate John P. Murtha para recuperar a los tripulantes.

En varias partes de Estados Unidos se congregaron multitudes que, con gran entusiasmo, vieron la transmisión en directo del amerizaje.

Un niño vestido con un disfraz de astronauta anima junto a una mujer que ondea una bandera mientras ven una retransmisión en directo del regreso de los tripulantes del Artemis II a la Tierra en el Museo del Aire y el Espacio de San Diego
Getty Images

Eventos públicos como este juego de béisbol de las Grandes Ligas en Cincinnati, Ohio, fueron temporalmente suspendidos para proyectar en pantallas gigantes el histórico regreso de los astronautas.

Una pantalla gigante en el estadio de béisbol de Cincinnati, Ohio, proyecta el amerizaje de la cápsula Orión
Reuters

Equipos de recuperación se acercaron a la cápsula mientras flotaba en el océano Pacífico tras el exitoso amerizaje y abrieron la escotilla lateral para permitir la salida de la tripulación.

El personal de recuperación abre la escotilla lateral de la cápsula tripulada Artemis II que flota en el océano Pacífico tras el amerizaje
NASA / Reuters

Un helicóptero sobrevoló la balsa en que se encontraban los astronautas para trasladarlos a un buque de recuperación.

Un helicóptero de la marina sobrevuela una balsa que flota en el mar ycontiene a los tripulantes del Artemis II. La fuerza de sus aspas crea ondas concéntricas en el agua
NASA / Reuters

Ya a bordo del buque John P. Murtha, los astronautas fueron recibidos personalmente por el administrador de la NASA, Jared Isaacman.

El comandante Reid Wiseman sube a bordo del buque de recuperación tras ser extraído de la cápsula Artemis II por el personal de recuperación en el Océano Pacífico
NASA / Reuters
El astronauta Victor Glover, piloto de Artemis II (izq.) y la astronauta de la NASA Christina Koch, especialista en misiones Artemis II, salen de un helicóptero y conversan con el administrador de la NASA Jared Isaacman, a bordo del barco de rescate John P. Murtha
NASA / Getty
Los astronautas Victor Glover, piloto de Artemis II (izq.), y Christina Koch, especialista de la misión, bajaron del helicóptero con amplias sonrisas.
El comandante Reid Wiseman (izq.) y astronauta Jeremy Hansen son recibidos por el administrador de la NASA, Jared Isaacman, a borto del John P. Murtha.
NASA / Getty
Misión cumplida del comandante Reid Wiseman (izq.) y el astronauta canadiense Jeremy Hansen.

La tripulación fue sometida a evaluaciones médicas, cuyos resultados fueron positivos. Se los veía sonriendo y charlando mientras posaban para las fotos.

La NASA informó que serían trasladados en avión a Houston para reunirse con sus familias este sábado.

Aún no se ha confirmado cuándo harán su primera aparición pública.

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BBC

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FUENTE: BBC

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