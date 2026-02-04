El hijo de la princesa de Noruega contiene las lágrimas en su primera comparecencia en su juicio por violación

El hijo de la princesa heredera de Noruega , Marius Borg Høiby, realizó unas emotivas declaraciones al testificar en el segundo día del juicio que enfrenta por violación y otros 30 delitos de los que está acusado.

El joven de 29 años dijo que ha tenido una vida de excesos debido a una necesidad extrema de reconocimiento.

Conteniendo las lágrimas y con la voz temblorosa mientras hacía varias pausas para quitarse las gafas y secarse los ojos, dijo que le resultaba muy difícil hablar y se quejó de que la prensa lo haya acosado desde que tenía 3 años.

Høiby niega las cuatro acusaciones de violación, así como otros graves cargos que se le imputan.

Ofreció su declaración después de que la primera mujer a la que supuestamente violó dijera al tribunal que creía "al 100%" que la habían drogado durante una fiesta en el sótano de la casa de los padres de Høiby en diciembre de 2018.

La mujer habló de su sensación de "traición y conmoción" después de que la policía le mostrara varios años después unos videos en los que, supuestamente, se le veía a Høiby agrediéndola sexualmente poco después de haber mantenido relaciones sexuales breves y consentidas.

Ella ya había hablado de un "agujero negro" en su memoria y declaró ante el tribunal a puerta cerrada que no recordaba lo sucedido.

El tribunal ha ordenado a los medios de comunicación que no den ninguna información que pueda identificar a ninguna de las cuatro mujeres. También se ha prohibido cualquier foto de Høiby, tanto dentro del edificio del tribunal como en su camino hacia y desde el edificio en el que se le está juzgando.

Reuters Marius Borg Høiby compareció por segundo día en el juicio en su contra por violación.

"Muchas fiestas, alcohol, algunas drogas"

El acusado, que nació cuatro años antes de que su madre, Mette-Marit, se casara con el príncipe heredero Haakon de Noruega, no es miembro de la familia real ni una figura pública, pero creció como parte de la familia extendida.

Durante su primera comparecencia ante el tribunal el martes, se le vio temblando. Se cree que pasó la noche en el hospital.

Høiby fue detenido el domingo como sospechoso de agresión y tenencia ilícita de arma blanca, y quedó en prisión preventiva durante cuatro semanas. Sin embargo, no volvió a ingresar en prisión antes de su declaración del miércoles.

Tomó asiento en la sala y, tras varios minutos en los que pareció abrumado por la situación, recuperó la compostura y declaró ante el tribunal que había tenido una vida de sexo, drogas y alcohol porque tenía una necesidad extrema de reconocimiento.

"Soy conocido por ser el hijo de mamá. Nada más", dijo a los tres jueces. "Pocos pueden identificarse con la vida que he llevado. Muchas fiestas, alcohol, algunas drogas".

Su juicio llega en un momento tenso para su madre, después de que se supiera que esta había intercambiado cientos de correos con el fallecido delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein durante un periodo de tres años.

El palacio real anunció el miércoles que la princesa heredera Mette-Marit había pospuesto un viaje privado "hasta nuevo aviso", sin dar más detalles.

La princesa ha expresado su arrepentimiento y su falta de criterio por la correspondencia.

Sin embargo, la tormenta de críticas por el tono descuidado y cálido de los intercambios de la princesa con Epstein ha aumentado la presión sobre la casa real, mientras su hijo está siendo juzgado por violación.

AFP vía Getty Images Høiby dice que ha sido acosado desde los 3 años.

El origen del caso

Marius Borg Høiby fue detenido en agosto de 2024 tras un violento incidente en el departamento de su novia en la zona de Frogner, en el oeste de Oslo, en el que supuestamente arrancó una lámpara, lanzó un cuchillo contra la pared y rompió un espejo, mientras la insultaba.

En ese momento, habló de haber sufrido durante años problemas mentales y admitió haber abusado del alcohol y las drogas.

Tras una larga investigación policial, se le imputaron numerosos delitos, entre ellos violación, agresión, amenazas a su novia y daños a su departamento, así como delitos relacionados con drogas y tráfico.

Si es declarado culpable, podría enfrentarse a una pena de al menos 10 años de cárcel.

También se le acusa de violar a cuatro mujeres entre diciembre de 2018 y noviembre de 2024, todas ellas tras mantener relaciones sexuales consentidas y mientras dormían o se encontraban inconscientes. Uno de los cargos se refiere a una relación sexual completa y los otros tres a agresión sexual, lo que en Noruega también se considera violación.

Rune Hellestad/Getty Images Marius Borg Høiby (en la foto, en 2022) no es una figura pública, según el palacio, y solo aparece con la familia real en ocasiones especiales.

Su versión de los hechos

Vestido con un jersey de lana azul oscuro sobre una elegante camisa beige, miró directamente a los tres jueces que se sentaban a unos 10 metros de él. Ya después, por la tarde, se quitó el jersey.

Aunque tenía notas, rara vez las miró. Habló durante aproximadamente media hora sin interrupción. Nunca miró a su izquierda, donde dos de las mujeres que lo acusan de violación escuchaban su testimonio a poca distancia.

La mujer que había testificado anteriormente no estuvo en la sala.

Høiby habló de cómo conoció a esta última en una fiesta en 2018 y de cómo había consumido cocaína por primera vez.

Cuando terminó de dar su testimonio, el fiscal Sturla Henriksbø le preguntó sobre la presunta primera violación de 2018.

Høiby rebatió el relato anterior y dijo que no recordaba haber grabado videos. Además, negó que hubieran mantenido relaciones sexuales consensuadas durante unos segundos en el baño del sótano de la casa de sus padres.

En su lugar, afirmó que habían mantenido relaciones sexuales consensuadas después de que los demás asistentes a la fiesta se fueran a dormir.

Getty Images La princesa Mette-Marit con su hijo en una imagen de 2016.

Cuando el fiscal le preguntó si ella estaba despierta cuando mantuvieron relaciones sexuales, él se mantuvo firme: "No me acuesto con mujeres que no están despiertas".

El joven de 29 años ha negado todos menos uno de los seis cargos de conducta sexual ofensiva sin consentimiento, que incluyen la grabación de videos explícitos. En su testimonio, admitió haber grabado un vídeo de cinco minutos de la mujer en el sótano de su casa, aunque no recordaba haberlo hecho.

Cuando el fiscal lo presionó para que explicara cómo podía estar seguro de que ella estaba despierta en el video, Høiby mostró frustración y dijo que había dicho "un millón de veces" que no recordaba la secuencia de los hechos.

La abogada de la mujer, Heidi Reisvang, declaró a la BBC que a su clienta le había resultado muy difícil prestar declaración durante dos días y que se sentía aliviada de que todo hubiera terminado: "Lo más importante para ella era decir que no pudo oponerse ni dar su consentimiento".

Marius Borg Høiby también arremetió contra la prensa noruega, acusándola de tergiversar los hechos y cuestionando la versión de que su madre le había quitado la tarjeta SIM del teléfono antes de entregarlo a la policía cuando fue detenido en agosto de 2024.

Está previsto que continúe prestando declaración el jueves.

