La película que el famoso director Wim Wenders retirará por una escena en la que aparece en topless la actriz Nastassja Kinski con 13 años

El director alemán Wim Wenders anunció que bloqueará el acceso a su película de 1975 "Falso movimiento" a petición de la actriz Nastassja Kinski, quien apareció en el filme en topless cuando tenía solo 13 años.

El mes pasado, Kinski declaró a un periódico alemán que llevaba años pidiendo a Wenders que modificara la película. "Esa fue mi primera película, él fue mi primer director y no me protegió", declaró al diario Sueddeutsche Zeitung.

Este miércoles, Wenders afirmó que la actriz "debería haber estado mejor protegida en aquel entonces", y añadió: "Por eso, te pido perdón, Nastassja, sin reservas, sin peros ni excusas".

En respuesta, el abogado de la actriz declaró a la agencia AFP que esta medida "llegaba con mucho retraso".

En un comunicado publicado en Instagram, Wenders afirmó que la película se retiraría de "todas las formas actuales de distribución y exhibición", lo que significa que "se ordenará a los servicios de streaming, a las cadenas de televisión y a los socios de distribución que suspendan el acceso público a la película".

"Las numerosas reacciones, comentarios y conversaciones de los últimos días han desempeñado un papel importante a la hora de agudizar aún más mi comprensión de los acontecimientos de aquella época", dijo el director.

"Por ello, estoy agradecido. Solo un intercambio abierto y respetuoso puede llevarnos a reconsiderar posiciones y reevaluar responsabilidades. Es necesario que nuestra sociedad encuentre formas adecuadas de abordar las obras cinematográficas controvertidas del siglo XX y afronte nuevos procesos de aprendizaje y perspectivas inclusivas en relación con el cine"..

Getty Images Wim Wenders y Nastassja Kinski en una imagen de 1993.

Una escena polémica

Wenders afirmó que buscaría un "diálogo amplio" con instituciones y colectivos cinematográficos, y que "solo tras alcanzar una solución de mutuo acuerdo, en la que se incluya a Nastassja Kinski, volveremos a poner la película a disposición del público".

El abogado de Kinski declaró que "acogía con satisfacción" la decisión, pero añadió: "También lamento que solo haya sucedido como resultado de la presión pública".

"Falso movimiento", por la que Wenders ganó el premio al mejor director en los Premios del Cine Alemán, incluía una escena sexualizada con Kinski y un coprotagonista masculino de unos treinta años.

El viernes, Wenders recibió un premio a toda su trayectoria en esos premios y aprovechó su discurso para decir que estaba "luchando" con la decisión de eliminar definitivamente la escena de la película, pidiendo ayuda a los cineastas más jóvenes del público para resolver el asunto, según The Hollywood Reporter.

Kinski también apareció desnuda en "Una hija para el diablo" (1976) y "Quédate como eres" (1978).

Hablando de esos primeros papeles en 1997, la actriz dijo: "Si hubiera tenido a alguien que me protegiera o si me hubiera sentido más segura de mí misma, no habría aceptado ciertas cosas. Cosas de desnudos. Y por dentro me estaba destrozando".

Kinski alcanzó la fama internacional en parte gracias al filme Paris, Texas (1984) dirigido por Wenders. También apareció en su película de 1993 "¡Tan lejos, tan cerca!".

BBC

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FUENTE: BBC