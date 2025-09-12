La ONU volvió a respaldar la solución de "dos Estados" para el conflicto árabe-israelí: cómo votó Argentina

Con 142 votos a favor, la Asamblea General aprobó la resolución por un Estado de Palestina y uno de Israel. Estados Unidos y otros nueve países votaron en contra.

Votación de cada uno de los países en la Asamblea General de la ONU.

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó abrumadoramente una resolución que respalda la solución de dos Estados y la creación de un Estado de Palestina independiente. Con 142 votos a favor, 12 abstenciones y 10 en contra, la decisión refleja un fuerte apoyo internacional pese a la oposición de Estados Unidos y algunos aliados.

El resultado de la votación fue contundente: 142 países respaldaron la iniciativa, 12 optaron por abstenerse y 10 se manifestaron en contra. Entre estos últimos figuran Estados Unidos, Hungría, Argentina y Paraguay, países que se alinearon con la postura de rechazo.

La resolución reafirma el compromiso de la comunidad internacional con la creación de un Estado palestino independiente que conviva en paz y seguridad junto a Israel, una propuesta debatida desde hace décadas en el marco del conflicto en Medio Oriente.

Cómo votó Argentina en la ONU El voto mayoritario en contra de Washington DC no sorprendió, ya que históricamente ha sido uno de los principales aliados de Israel y ha bloqueado iniciativas similares en el Consejo de Seguridad. Sin embargo, en la Asamblea General la correlación de fuerzas es distinta: cada país cuenta con un voto y no existen vetos.