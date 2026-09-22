La madre que se volvió viral por correr descalza (y ganar) una carrera para poder comprar los útiles escolares de su hija

A pesar de su falta de experiencia, e incluso de zapatillas para correr, Ramabai Ranveer ganó su primera carrera en agosto, corriendo descalza hasta la meta.

La participación de esta madre viuda de 47 años en una carrera de 3 kilómetros en India estuvo motivada por los gastos de la educación superior de su hija.

Ella dijo estar "muy contenta" de poder destinar su premio de US$31 a la compra de libros y material escolar.

En India, los extraordinarios esfuerzos de Ramabai para conseguir una suma de dinero tan pequeña, en comparación con el costo de una carrera universitaria, causaron gran revuelo.

Las protestas en materia de educación han sacudido al país durante gran parte del año, mientras un movimiento juvenil satírico da rienda suelta a las frustraciones de una generación desilusionada.

Según un informe gubernamental del mes pasado, solo el 8% de los graduados universitarios encuentran empleos donde pueden utilizar los conocimientos obtenidos en su carrera.

Y con un 29,1%, la tasa de desempleo entre los graduados es nueve veces mayor que la de quienes nunca asistieron a la universidad.

Kiran Sakle/BBC La hazaña de Ramabai descalza cautivó a las redes sociales.

Mientras la ira estudiantil se enmarca en una ola de reclamos económicos más amplios, la noticia de la hazaña de Ramabai cautiva a las redes sociales y a los principales diarios del país.

Para algunos, su logro personifica el sacrificio de una madre y hasta dónde están dispuestos a llegar los padres para sacar a sus hijos de la pobreza.

Para otros, resume la podredumbre que impregna el sistema educativo de la India y la inutilidad de creer que puede servir como un vehículo para la movilidad social.

"¿Es un momento de gloria o de vergüenza para nosotros como sociedad?", publicó la usuaria de redes sociales Shoma Sarkar debajo de un video de la carrera.

Premio en efectivo

Ramabai se enteró de la competición gracias a su hija mayor, Pooja, de 22 años.

"Mi hija vino a verme temprano por la mañana y me dijo: 'Mamá, quiero participar en una carrera'", cuenta a la BBC desde su casa en Maharashtra.

"Le pregunté dónde era y me dijo que cerca. Me comentó que si ganaba el premio, le ayudaría con sus estudios",

"Mi hija menor vive en otra ciudad. No podía darle dinero para comprar libros, y por eso no me habló por teléfono durante ocho días. Así que decidí que tenía que correr y ganar la carrera."

"Mi único deseo era ganar este premio".

Kiran Sakle/BBC Ramabai corrió más rápido en su categoría de edad de 30 a 60 años.

Kiran Sakle/BBC Tras haber abandonado ella misma la escuela a los 13 años, Ramabai estaba decidida a que sus hijas llegaran más lejos.

Ramabai estaba tan decidida que incluso cuando sus zapatillas empezaron a resbalarse durante la carrera, simplemente se las quitó, se acomodó el sari y siguió corriendo.

Sin ninguna limitación, logró aventajar al resto de las competidoras en su grupo de edad, de 30 a 60 años, arrebatándoles la victoria.

Su hija Pooja también se llevó a casa un premio de US$20 tras quedar segunda en su categoría de edad y describió a su madre como "valiente".

Ramabai se hizo cargo del hogar en 2012, tras la muerte de su esposo.

"Hice cualquier trabajo que pude encontrar", declaró a la BBC.

"Recogía soja y garbanzos en los campos de otras personas. También recolectaba cúrcuma, la cocinaba y la vendía."

Y habiendo abandonado ella misma la escuela a los 13 años, Ramabai estaba decidida a que sus hijas llegaran más lejos.

"Creo que mientras esté viva, debo hacer todo lo posible para darles a mis hijas una buena educación."

KiranSakle/BBC Pooja se está preparando para el reclutamiento policial en la academia donde Ramabai trabaja como cocinera.

Tanto Pooja como su hermana, Arati, están intentando superar las pruebas de acceso a empleos en el Estado.

Pooja se está preparando para el reclutamiento policial en la academia donde su mamá trabaja como cocinera. Arati, estudiante de Informática en la Universidad, se está preparando para los prestigiosos exámenes de la función pública.

En el país más poblado del mundo, los empleos estatales ofrecen una de las pocas vías para acceder a la clase media, además de seguridad de por vida, con pensión y subsidios de vivienda.

Millones de estudiantes invierten años y pequeñas fortunas en prepararse para los exámenes de gran importancia.

Pero las irregularidades han puesto en entredicho la integridad de estas pruebas que determinan la vida futura de los aspirantes.

En mayo, el examen de ingreso a la facultad de medicina más importante de la India, el Examen Nacional de Elegibilidad y Admisión (para estudios de pregrado), fue cancelado tras una filtración, lo que obligó a casi dos millones de estudiantes a repetir la extenuante prueba.

Reclamo político

Un estallido de ira sin precedentes transformó al satírico Partido Popular de la Cucaracha (CJP) en un movimiento juvenil, y las multitudinarias protestas lideradas por la Generación Z culminaron con la dimisión del ministro de Educación en julio pasado.

La campaña se ha ampliado ahora con la exigencia de modernizar las escuelas públicas, empezando por abordar la infraestructura en ruinas y las persistentes desigualdades en las zonas rurales.

"Los niños de las zonas rurales de la India deberían recibir, como mínimo, una educación digna", declaró Abhijeet Dipke, fundador de CJP, a la BBC durante una reciente visita a una escuela cercana al distrito de Ramabai.

La escuela no tenía baños para las alumnas y se utilizaban paquetes de comida caducados para preparar el almuerzo.

Kiran Sakle/BBC Ramabai quiere que sus hijas estén libres de las dificultades de su propia vida.

La hazaña de Ramabai captó la atención de las autoridades.

A principios de este mes, el presidente del Tribunal Supremo de la India, Surya Kant, ordenó al distrito que le otorgara una ayuda económica de US$500 dólares.

Pero Sukhadeo Thorat, quien presidió la Comisión de Subvenciones Universitarias, afirma que Ramabai y sus hijas evidencian problemas sistémicos más profundos:

"Si una mujer se ve obligada a hacer todo lo posible por la educación de sus hijas, demuestra que los planes educativos del gobierno no se están implementando adecuadamente".

"Tanto el gobierno central como los gobiernos estatales gestionan diversos programas educativos, pero su implementación no es la adecuada", añadió.

Mientras tanto, Ramabai solo desea que sus hijas "vivan una vida feliz".

"No quiero que pasen por las dificultades que yo he afrontado", declaró a la BBC.

"No quiero que tengan que luchar contra el barro ni viajar bajo el sol abrasador y la lluvia."

"Sea lo que sea que yo haya sufrido, no quiero que mis hijas sufran lo mismo".

*Con reportería adicional de Laignee Barron.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

FUENTE: BBC