La investigación que demuestra que mercenarios colombianos participaron de uno de los episodios más brutales de la guerra en Sudán

Una red de mercenarios colombianos, respaldada por los Emiratos Árabes Unidos (EAU), brindó apoyo crucial a los rebeldes de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) de Sudán, lo que permitió al grupo capturar el año pasado la ciudad de El Fasher, en el oeste del país, según un nuevo informe.

La investigación , realizada por la organización de análisis de seguridad Conflict Insights Group (CIG), utilizó datos obtenidos del rastreo de teléfonos móviles de los combatientes colombianos.

Los EAU han negado reiteradamente su apoyo a las RSF, que llevan tres años combatiendo al ejército regular sudanés.

La caída de El Fasher fue uno de los capítulos más brutales del conflicto, que ha provocado la peor crisis humanitaria del mundo, con decenas de miles de muertos y millones de desplazados.

El CIG ha estado siguiendo de cerca las pruebas de la extensa asistencia militar emiratí a las RSF, pero "esta es la primera investigación en la que podemos probar con certeza la participación de los EAU", afirma el director del grupo, Justin Lynch.

"Estamos haciendo público lo que los gobiernos saben desde hace tiempo: que existe un vínculo directo entre Abu Dabi y las RSF".

El informe "muestra que mercenarios que utilizaban drones viajaron desde una base en los Emiratos Árabes Unidos a Sudán antes de la toma de El Fasher por las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF)", agrega Lynch.

"Los mercenarios que participaban en las operaciones con drones incluso dieron a su red de wifi el nombre de su unidad, vinculada a una empresa que operaba desde los Emiratos Árabes Unidos".

El presidente colombiano Gustavo Petro declaró el año pasado que los mercenarios eran "espectros de la muerte" y que su reclutamiento constituía una "forma de trata de personas".

La BBC solicitó una respuesta del gobierno emiratí a los últimos hallazgos.

Los Emiratos Árabes Unidos ya han emitido comunicados rechazando lo que calificaron de "acusaciones falsas e infundadas" de que apoyan a las RSF y condenando "en los términos más enérgicos" las atrocidades cometidas en El Fasher.

Los analistas coinciden en que el apoyo extranjero a ambos bandos ha sido clave para la continuación y expansión de la guerra civil.

Getty Images Refugiados de la guerra en Sudán. "Estamos haciendo público lo que los gobiernos saben desde hace tiempo: que existe un vínculo directo entre Abu Dabi y las RSF", señaló Justin Lynch, director del centro que publicó el informe.

El CIG dijo que utilizó tecnología comercial diseñada para personalizar anuncios de publicidad. De esa forma logró rastrear más de 50 teléfonos móviles en Sudán entre abril de 2025 y enero de este año, cuyos operadores eran mercenarios colombianos, incluso en zonas controladas por RSF desde donde se lanzaron drones.

También utilizó datos de seguimiento de vuelos, imágenes satelitales, videos de redes sociales, noticias y artículos académicos para respaldar su análisis.

El informe indica que sus datos detallan una red que dejaba en evidencia la presencia de los mercenarios en varios centros de operaciones regionales, principalmente en un centro de entrenamiento militar de los Emiratos Árabes Unidos en Ghayathi, Abu Dabi.

Fue posible, por ejemplo, rastrear un teléfono desde Colombia hasta el Aeropuerto Internacional Zayad de Abu Dabi y luego hasta el centro de entrenamiento, donde también había otros cuatro dispositivos configurados en español.

Dos de esos teléfonos fueron trasladados posteriormente al estado de Darfur del Sur, en Sudán, y uno a Nyala, la capital de facto de las RSF, donde el celular fue conectado a redes de wifi llamadas "ANTIAEREO" y "AirDefense" (Defensa aérea).

Nyala es un importante centro para mercenarios colombianos y para las operaciones con drones de las RSF, según el informe. El CIG documentó una actividad significativa de drones en la zona e identificó más de 40 dispositivos que usaban español.

En otro caso de estudio, el CIG rastreó un teléfono desde Colombia hasta Nyala y luego hasta El-Fasher, en el estado de Darfur del Norte, durante el período de octubre pasado, cuando las RSF tomaron la ciudad tras un asedio de 18 meses.

Mientras estaba en El-Fasher, el dispositivo se conectó a una red de wifi llamada "ATACADOR", según el informe. El CIG identificó otros dispositivos asociados con mercenarios colombianos que también estuvieron presentes durante la toma de la ciudad por parte de las RSF.

Reuters El-Fasher fue bombardeada repetidamente durante el asedio de las RSF. Esta fotografía de octubre del año pasado muestra un aula destruida donde la gente había buscado refugio.

La caída de la ciudad estuvo acompañada de atrocidades masivas calificadas como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad por el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) y descritas por investigadores de la ONU como actos con "características de genocidio".

"La CIG considera que la red de mercenarios EAU-Colombianos comparte la responsabilidad de estos hechos", afirma el informe.

"La magnitud de las atrocidades y el asedio en El-Fasher no se habrían producido sin las operaciones con drones que proporcionaron los mercenarios", añade Lynch, señalando pruebas de que también apoyaron el asedio de las RSF.

Según el informe, los mercenarios operaban como parte de la brigada "Desert Wolves", Lobos del Desierto, desempeñándose como pilotos de drones, artilleros e instructores.

Uno de ellos se conectó a redes de wifi llamadas "DRONES" y "LOBOS DEL DESIERTO", utilizando la configuración en español.

La brigada está liderada por el coronel retirado del ejército colombiano Álvaro Quijano, según el portal de noticias digital colombiano La Silla Vacía. Quijano reside en los Emiratos Árabes Unidos y fue sancionado por los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido por reclutar colombianos para combatir en Sudán.

Getty Images "La magnitud de las atrocidades y el asedio en la ciudad de El-Fasher no se habrían producido sin las operaciones con drones que proporcionaron los mercenarios", afirmó Lynch.

Los Lobos del Desierto eran pagados y empleados por una empresa con sede en los Emiratos Árabes Unidos, con vínculos documentados con altos funcionarios del gobierno emiratí, según La Silla Vacía y documentos obtenidos por la CIG, indica el informe.

La CIG también afirma haber identificado dispositivos con configuración en español en un puerto de Somalia con vínculos con los Emiratos Árabes Unidos, y en una ciudad del sureste de Libia, considerada un centro logístico para el flujo de armas a las RSF, presuntamente facilitado por los Emiratos.

Anteriormente se estimaba que el número de combatientes colombianos en Sudán rondaba los pocos cientos. Estados Unidos sancionó en dos ocasiones a ciudadanos colombianos y empresas asociadas por reclutar mercenarios para luchar en Sudán, en diciembre y la semana pasada.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos afirmó que combatientes colombianos apoyaron la captura de El-Fasher por parte de las RSF, pero ha evitado establecer una conexión directa con los Emiratos Árabes Unidos.

BBC

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FUENTE: BBC