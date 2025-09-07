La impactante frase de Donald Trump sobre un posible ataque a Venezuela

Luego de asistir al US Open, Donald Trump fue consultado por la situación de Venezuela y el mandatario no dudó en responder.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, advirtió sobre posibles ataques a los cárteles dentro de Venezuela al ser consultado por un periodista al salir de la Casa Blanca. "Bueno, te vas a enterar", sentenció el mandatario estadounidense.

La impactante frase de Trump sobre un posible ataque a Venezuela

La advertencia de Donald Trump sobre un posible ataque a aviones estadounidenses El presidente estadounidense afirmó que, en el caso de que los aviones venezolanos sobrevuelen barcos que sean de la Armada de los Estados Unidos y pongan "en peligro nuestra seguridad, serán derribados".

De acuerdo con lo informado por funcionarios estadounidenses a CBS News, la advertencia viene luego de que, por segunda vez en dos días, aviones de la milicia venezolana volaran sobre un buque de los Estados Unidos que se encuentra navegando en el Mar Caribe frente a las costas del país sudamericano.

Además, los incidentes ocurren marcado por un contexto en el que las fuerzas del presidente Trump atacaron un barco que presuntamente transportaba droga de Venezuela hacia los Estados Unidos, el cual era manejado por una organización de crímen organizado. En ese ataque murieron 11 personas.