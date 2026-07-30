Por qué la FIFA abre procedimientos disciplinarios contra Argentina por incidentes ocurridos durante el Mundial 2026

La FIFA abrió un procedimiento disciplinario contra Argentina por su comportamiento tras la derrota en la final del Mundial contra España y a lo largo de todo el torneo.

La semana pasada, el organismo rector mundial designó a un fiscal de disciplina y ética para evaluar los eventos sucedidos tras el pitido final en el estadio de Nueva York, en los que varios jugadores y miembros del cuerpo técnico de Argentina se vieron involucrados en altercados con jugadores de España tras su derrota por 1-0.

Por recomendación del fiscal, la FIFA investigará a los jugadores argentinos Nahuel Molina (dos cargos) y Leandro Paredes (tres cargos), y al entrenador asistente Roberto Ayala (un cargo), por presunta agresión según el artículo 14 del código disciplinario de la FIFA.

Molina también podría enfrentarse a medidas disciplinarias por una presunta conducta antideportiva en virtud del artículo 14.

Su compañero de equipo, Thiago Almada, y el centrocampista español Gavi también están acusados de la misma infracción.

Según el código disciplinario de la FIFA, los jugadores y los árbitros se enfrentan a una suspensión de al menos un partido por conducta antideportiva y de al menos tres partidos por agresión.

Proceso contra la AFA

Getty Images La AFA podría enfrentar sanciones por los hechos que sus jugadores protagonizaron durante el Mundial.

La Asociación del Fútbol Argentino se enfrenta a un proceso disciplinario por posibles infracciones en varios partidos, entre ellas el uso de un evento deportivo para manifestaciones de carácter no deportivo (artículo 13), mala conducta del equipo (artículo 14), discriminación y abusos racistas (artículo 15) e incumplimiento del orden y la seguridad en los partidos (artículo 17).

Esto último se refiere a cánticos y gestos discriminatorios, retrasos en el inicio de los partidos, la exhibición de mensajes inapropiados por parte del equipo y los espectadores, y el lanzamiento de objetos por parte de los espectadores.

Los jugadores argentinos celebraron su victoria en semifinales contra Inglaterra con una pancarta en apoyo a la reivindicación de su país sobre las Islas Malvinas-Falklands. En ella se leía "Las Malvinas son Argentinas".

Getty Images Los minutos que siguieron el final del Mundial vieron escenas de violencia y caos en la cancha.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

BBC

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FUENTE: BBC